  • BIST 1.411,060
  • Altın 504,24
  • Dolar 8,9300
  • Euro 10,3250
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

KTOEÖS: Kıbrıs Türk Toplumunu Baskı ve Tehditlerinizle Sindiremeyeceksiniz!

» »
Açıklamada "Kıbrıslı Türkler laik, demokratik, çağdaş toplum yapısıyla bu topraklara kök salmıştır. Baskı ve tehditle ne değerlerinden, ne yaşam biçiminden, ne de yurt severliğinden vazgeçmeyecektir." denildi.
KTOEÖS: Kıbrıs Türk Toplumunu Baskı ve Tehditlerinizle Sindiremeyeceksiniz!

KTOEÖS Basın Bildirisi

11.10.2021

 

 

 

Geçtiğimiz aylarda Ali Bizden ve Ahmet An’ın “güvenlik gerekçesi” nedeniyle Türkiye’ye alınmaması ve sınır dışı edilmesinden sonra, 10 Ekim 2021 Pazar günü Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir aynı gerekçe ile Türkiye’ye alınmayıp sınır dışı edilmiştir. Yıllardır Kıbrıs’ta yaşama ve var olma kavgası veren Kıbrıslı Türklere AKP tarafından yapılmak istenen nedir? Bu baskı, tehdit ve korkutma politikaları anlaşılamaz, açıklanamaz ve kabul edilemezdir. Bir basın emekçisinin ortaya koyduğu siyasi görüşleri nedeniyle, “garantör devlet” sıfatını taşıyan ülkeye sokulmaması ve sınır dışı edilmesi, demokrasi ve ifade özgürlüğü ile örtüşmemektedir.

 

Kıbrıs’ın İngiltere’ye kiralandığı dönem de dahil, 1960’lı yıllarda Kıbrıs Türk toplumu bu topraklarda her tür zorbalığa, saldırıya karşı direnmiş ve dik durmuştur. Kıbrıs Rum liderliğinin yaptığı gibi bu toplumu yalnızlaştırmak, umutsuzluğa itmek hangi amaca hizmet etmektedir?

 

Kıbrıslı Türkler laik, demokratik, çağdaş toplum yapısıyla

 bu topraklara kök salmıştır.

Baskı ve tehditle ne değerlerinden, ne yaşam biçiminden,

 ne de yurt severliğinden vazgeçmeyecektir.

 

KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı başta olmak üzere, tüm devlet erkanına sormak isteriz:

 

-          Aydınlarımıza, gazetecilerimize yapılan bu zorbalıklar karşısında sessiz kalmak bu topluma ihanet etmek değil midir?

-          Farklı seslerin çıkmadığı, muhalif tüm kesimlerin susturulduğu bir toplum yapısı mı yaratmak gailesindesiniz?

-          Türkiye’ye alınmayacak kişiler listesinde başka kimler yer almaktadır? Bu listenin oluşturulmasında kimlerin katkısı olmuştur?

 

Bu yapılanların esasta Kıbrıs Türk toplumunun tamamına yönelik bir hakaret olduğunu, bu tutumla Kıbrıslı Türklerin sindirilemeyeceğini, susturulamayacağını, her geçen gün başta eğitim sistemimiz olmak üzere laik, demokratik, çağdaş yaşam biçimimize, inancımıza yapılan müdahaleler karşısında mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurgularız.

 

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin Köln Başkonsolosu’ndan KKTC standına ziyaret11 Ekim 2021 Pazartesi 10:46
  • KTOEÖS: Kıbrıs Türk Toplumunu Baskı ve Tehditlerinizle Sindiremeyeceksiniz!11 Ekim 2021 Pazartesi 10:42
  • El-Sen: Ali Kişmir’ in İstanbul Havalimanında yaşadığı faşist uygulamayı şiddetle kınıyoruz11 Ekim 2021 Pazartesi 10:37
  • KTÖS: Okulları, öğretmenleri, öğrencileri ve eğitimi önemseyin!11 Ekim 2021 Pazartesi 10:29
  • KKTC'de yaz saati uygulaması, 31 Ekim Pazar sona erecek11 Ekim 2021 Pazartesi 10:25
  • Cezaevi'nde vaka sayısı yükseliyor!11 Ekim 2021 Pazartesi 10:23
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar11 Ekim 2021 Pazartesi 10:14
  • Ulusal Birlik Partisi bu akşam 46. kuruluş yıldönümü resepsiyonu düzenleniyor11 Ekim 2021 Pazartesi 08:45
  • Tandoğan Yalkut yazdı... İşbirliği, Hellim ve Zeytin...11 Ekim 2021 Pazartesi 08:29
  • Bu bölgelerde elektrik kesintisi var11 Ekim 2021 Pazartesi 08:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti