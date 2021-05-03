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KTOEÖS: "Kıbrıs Türk Toplumunu Uçuruma Sürükleyen Politikalara İzin Vermeyeceğiz"

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KTOEÖS: "Kıbrıs Türk Toplumunu Uçuruma Sürükleyen Politikalara İzin Vermeyeceğiz"
KTOEÖS: "Kıbrıs Türk Toplumunu Uçuruma Sürükleyen Politikalara İzin Vermeyeceğiz"

Açıklama şu şekilde:

Kıbrıs Türk Toplumunu Uçuruma Sürükleyen Politikalara İzin Vermeyeceğiz

 

BM gözetiminde gerçekleşen Cenevre görüşmelerinde Kıbrıs sorununa çözüm arayışları ne yazık ki satranç oyununa dönmüştür. 3 gün devam eden görüşmeler sonucunda Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres "Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" açıklamasıyla görüşmelerin sonlandırıldığını duyurmuştu. Türk tarafının "eşit haklara sahip iki egemen devlete dayalı çözüm” önerisi BM parametreleri temelinde federasyona dayalı çözümün alternatifi olarak kabul edilmemektedir. Türk tarafı Cenevre’de iki ayrı egemen devlet önerisini ortaya koyarak görüşme sürecinin sona ermesine katkı koymuştur.  Oysa federasyon  Türk tarafının ortaya koyduğu bir çözüm modeliydi ve bu çözüm modelini BM ve Kıbrıs Rum liderliğine kabul ettirmek için geçmişte büyük bir çaba sarfedilmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 541 sayılı kararı hala ortada dururken Federasyon temelinde bir çözümü zorlamaktan başka bir seçeneğimiz yoktur.

 

Kıbrıslı Türkleri bilinmezliğe sürüklemeye ve bölünmüşlüğü kalıcı hale getirmeye çalışan zihniyete Kıbrıslı Türk barışseverler geçit vermeyecektir.

 

Geçmişte yaşanan derin acıları sürekli gündemde tutarak, ısrarla düşmanlık tohumları ekmeye çalışanlar ülkemizin bölünmüşlüğünden beslenenlerdir. Kıbrıs’ın, bölünmek için çok küçük fakat hepimizin bir arada barış içerisinde  yaşayabileceği kadar büyük olduğunu unutmamalıyız. Yaşananların bir daha yaşanmaması ve acılarımızın bir kez daha tekrar etmemesi, adamızın kalıcı federal bir çözüme ulaşabilmesi ile mümkün olacaktır. 1950’li yılların başından beri  Türkiye  ve Yunanistan’ın  dış politikasındaki en önemli sorun olarak devam eden Kıbrıs sorununun çözülmesi, sadece Kıbrıs’taki halklar için değil, Doğu Akdeniz’deki istikrarın sağlanması açısından da büyük bir kazanım olacaktır.


İki devletli bir çözüm modelini masaya getirerek sürecin daha başlamadan tıkanmasına yol açanlar, bunu başarı hikayesi olarak Kıbrıslı Türklerin önüne koyanlar, federal çözümden uzaklaşarak Rum tarafının ekmeğine yağ sürenler;

harikalar diyarındaki uykunuzdan ne zaman uyanacaksınız?

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