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KTOEÖS Kıbrıslı Türk öğrenciler için AB Komisyonuna çağrı yaptı

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’na, AB ülkelerinde öğrenim gören Kıbrıslı Türklere yönelik gerekli kolaylıkları yaratmaları çağrısında bulundu
KTOEÖS Kıbrıslı Türk öğrenciler için AB Komisyonuna çağrı yaptı

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ekonomik yıkımın yaşandığını, travmalar, iflaslar ve sosyal patlamaların kaçınılmaz olacağını savunarak, memleketin yangın yerine dönüştüğünü belirtti.
 

Türkiye'de AKP iktidarının siyasi ve ekonomik politikaları sonucu Türk Lirası’nın döviz karşısında son 8 ayda yüzde 60'lara varan değer kaybının KKTC’de de büyük bir ekonomik krize neden olduğunu kaydeden Eylem, halkın dövize endeksli yaşamı nedeniyle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında eğitim gören öğrencilerin eğitimlerini yarıda kesmekle karşı karşıya bırakıldığını bildirdi.
 

KTOEÖS Başkanı Eylem, AB ülkelerinde eğitim gören öğrencilerin döviz krizi nedeniyle yaşadığı sorunlara çözüm amacıyla Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Lerotheos Papadopulos’a ve Kıbrıs Avrupa Parlamentosu Ofisi Başkanı Andreas Kettis’e çözüm yolu olabilecek önerilerini içeren mektuplar göndererek randevu talep ettiklerini duyurdu.
 

Selma Eylem, AB ülkelerinde eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilere yönelik önerdikleri olası çözüm yollarını “Kıbrıslı Türk Öğrencilere yönelik özel statülü burs sağlanması, yurt ve ev kiraları ücretlerinde muafiyet veya kredilendirme/ borçlandırma imkânı sağlanması” olarak açıkladı. 
 

Mektupta ayrıca “Kıbrıslı Türklerin yarım asırdan uzun süredir Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle mustarip olduğunu, ayrıca açık uçlu müzakereler ve ambargolar nedeniyle Türkiye'ye bağımlılığın yaratıldığı ülkede Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği anayasalarından ve haklarından tecrit edildiğini, Avrupa vatandaşı olmaktan tamamen yararlanamadığını, bölünmüş Kıbrıs'ın AB'ye kabul edilmesiyle ise Kıbrıslı Türklerin kaderlerine terk edidiğinin" belirtildiğini kaydeden Eylem, KTOEÖS’ün TL’deki devalüasyonun yol açtığı mali sorunlardan duyduğu endişeyi de ifade ederek Avrupa Komisyonu ve parlamentosundan bu zorlu süreçten çıkış noktaları yaratılması için Kıbrıslı Türklere gerekli desteği vermeleri çağrısında bulunulduklarını ifade etti.
 

Eylem, gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendireceklerini de ekledi.

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