KTOEÖS: Kriz masası oluşturulmalı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybederekbüyük bir ekonomik krize neden olduğunu belirterek, kriz masası oluşturulması gerektiğini belirtti

KTOEÖS Başkanı Selam Eylem yaptığı yazılı açıklamada, alınacak tedbirlerle ilgili önerilerde bulundu.

Eylem, Türk Lirası kullanımı bırakılıp derhal Euro’ya geçilmesi gerektiğini, eşel- mobilin iki ayda bir uygulanması, asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir düzeye getirilip dövize endekslenmesi gerektiğini kaydetti.

Vergi kaçakçılığı ve kayıt dışılığın önlenmesi, vergi adaleti sağlanarak az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini belirten Eylem, temel gıda maddelerinden vergi kaldırılmasını önerdi.



Bankaların borç faizleri ve borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydeden Eylem, birleşik federal Kıbrıs için görüşmelerin ivedilikle başlatılıp olumlu sonuçlandırılması talebini de ifade etti.