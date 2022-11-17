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KTOEÖS, KTÖS ve KAMU-İŞ: "Okullarımızdaki Kaos Görmezden Gelinemez! Çocuklarımızın Sağlığı Tehlike Altında"

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KTOEÖS, KTÖS ve KAMU-İŞ: "Okullarımızdaki Kaos Görmezden Gelinemez! Çocuklarımızın Sağlığı Tehlike Altında"
KTOEÖS, KTÖS ve KAMU-İŞ: "Okullarımızdaki Kaos Görmezden Gelinemez! Çocuklarımızın Sağlığı Tehlike Altında"
Okullarımızın hangi koşullarda eğitim yapıldığını görmezden gelen, duyarsız, çözümsüz kalan Eğitim ve Sağlık Bakanlığını uyarıyoruz.
Hastalıklar yayılmadan, çok geç olmadan derhal tedbir alınmalı, çözüme ulaşılmalıdır! 
Bu koşullarda eğitime devam edilemez! 
Okullarımızdan görüntüleri tüm kamuoyuyla ve basın emekçilerimizle paylaşırız
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