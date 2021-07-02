"KTOEÖS, KTÖS ve KTTB olarak her ayrıntı dikkatle ele alınmıştır"

Basın Bildirisi

Sendikamızın, KTTB ve KTÖS ile birlikte her hafta düzenli olarak yaptığı toplantılarda, okulların pandemi ortamında sorunsuz bir şekilde açılmasına yönelik yapılması gerekenler belirlenmiştir.

Toplumun aşılanma süreci devam ederken, eğitim çalışanlarının aşılanmasında zaman zaman sorunlar yaşanması bizleri üzmüştür. Bu konuda, önlemlerin alınması ve sorunların ortadan kaldırılması ÇOK ÖNEMLİDİR. Eğitim çalışanlarının aşılanması ile yüz yüze eğitimin başlaması için çok büyük bir adım atılmış olacaktır. Bu yüzden, ÖĞRETMENLERİN ve EĞİTİM ÇALIŞANLARININ AŞILANMASI sendikamızın önemle üzerinde durduğu bir noktadır.

Okulların yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte ise, her türlü TEDBİRİN alınması ve bunların uygulamasının DÜZENLİ bir şekilde DENETLENMESİ gerekmektedir. Bu bağlamda, sendikamızın, KTTB ve KTÖS ile birlikte yaptığı toplantılarda, öğrencilerin evlerinden okullarına gelmesinden, okullarda nelerin yapılması gerektiğine, herhangi bir okulda Covid-19 vakası çıktığında nasıl bir yol izleneceğine kadar, HER AYRINTI dikkatle ele alınmıştır.

Toplantılar neticesinde ortaya çıkan taslak çalışmanın, konunun bire bir tarafları olan Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile değerlendirilmesi planlanmaktadır. Bunun sonucunda konunun uzmanları tarafından hazırlanan ve ülkemizdeki okullarda, pandemi koşullarında kullanılacak rehber niteliğinde bir çalışma ortaya konulacaktır.

Bu konuda atılması gereken adımların takipçisi olacağımızı ve okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılması için her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu vurgularız.

Mehmet GÜNEYLİ

Mali Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)