  • BIST 1.975,02
  • Altın 777.92459
  • Dolar 13.4203
  • Euro 15.17
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

KTOEÖS: Külliyeye külliyen hayır!

» »
Açıklamada "Egemen ve bağımsız devlet kavramlarını şiar edinip başkasına el avuç açmayı  içine sindirenler, yarattığınız çarpık düzene karşı KTOEÖS olarak KÜLLİYEN mücadele etmeye devam edeceğimizi biliniz." denildi.
KTOEÖS: Külliyeye külliyen hayır!

KTOEÖS Basın Bildirisi

KÜLLİYEYE KÜLLİYEN HAYIR !

 

Toplum olarak sağlık endişesini had safhada yaşadığımız, ekonomik yönden çöküşte, geçim ve ekmek derdinde olduğumuz bu günlerde, ne yazık ki gündemimizi ‘külliye’ gibi ithal konular meşgul etmekte, bu ülkede sanki çözülmesi gereken hayati bir çok sorun yokmuş gibi suni gündemler yaratılmaktadır!

 

İnşa edileceği "MÜJDE"li bir haberle duyurulduğundan itibaren toplumda kabul görmeyen külliye düşüncesi, Kıbrıs Türk toplumuna rağmen hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

 

Halkın borç batağında olduğu, markete adım atmaya korkar hale geldiği, esnafın üreticinin iflasın eşiğinde olduğu,

binlerce vatandaşın güneyde çalışmak için iş başvurusunda bulunduğu böyle bir dönemde, değeri yüz milyonlarla ifade edilen ‘yavru’ külliye ve saray yapımı için harekete geçmek

bu halkla dalga geçmek değil de nedir?

 

Külliye ve saray için harcanacak olan meblağ ile kaç tane okul, hastane, park inşa edilebilirdi, hesapladınız mı?  Halkının eğitimini, sağlığını, refahını, güvenliğini önemsemeyenler yeni saray ve külliyeye yerleşince ‘itibar’ sahibi olacaklarını mı zannediyor?

 

İtibarın bina ile değil, demokrasi, insan hakları,

 hukukun üstünlüğü, adalet, vatandaşların yaşam standardı

 ile ölçüldüğü ne zaman farkına varılacak?

 Yoksa kendi halkının içinde bulunduğu çıkmazı görmezden gelip saraylarda yaşayan başka liderlere mi özenilmektedir?

 

Toplumumuzun içinde bulunduğu çıkmazı, çaresizliği, tükenmişliği, umutsuzluğu görmezden gelip, israf abidesi külliye derdine düşenler, egemen ve bağımsız devlet kavramlarını şiar edinip başkasına el avuç açmayı  içine sindirenler, yarattığınız çarpık düzene karşı

KTOEÖS olarak KÜLLİYEN mücadele etmeye devam edeceğimizi biliniz.

 

Duygu GEYLAN

Örgütlenme Sekreteri

Yönetim  Kurulu (a.)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dinçyürek: En iyi mesaj halkın sandıkta verdiği mesajdır05 Ocak 2022 Çarşamba 11:13
  • Tıp-İş'in eylemine bugün Girne Akçiçek Hastanesi de dahil oldu05 Ocak 2022 Çarşamba 11:12
  • İstatistik Kurumu Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 46.0905 Ocak 2022 Çarşamba 11:10
  • İpçiler: Bağımsızlık Yolu'na Verilen Her Oy Rejime Karşı Bir Direniştir05 Ocak 2022 Çarşamba 10:50
  • Çıldır: Memleket yangın yeri05 Ocak 2022 Çarşamba 10:36
  • Sucuoğlu: Oy vermeyenler bile artık istikrarlı, tek partili hükumeti UBP kurabilir diyor05 Ocak 2022 Çarşamba 10:13
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?05 Ocak 2022 Çarşamba 10:08
  • Başbakan Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde Ankara’ya gidecek05 Ocak 2022 Çarşamba 10:08
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?05 Ocak 2022 Çarşamba 09:55
  • Antalya’nın yaklaşık 100 kilometre açığındaki deprem Kıbrıs'ta hissedildi05 Ocak 2022 Çarşamba 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti