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KTOEÖS: Kuran Kurslarına İzin Veren Eğitim Bakanlığına Çağrımızdır; BU SUÇA SON VERİN!

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KTOEÖS: Kuran Kurslarına İzin Veren Eğitim Bakanlığına Çağrımızdır; BU SUÇA SON VERİN!
KTOEÖS: Kuran Kurslarına İzin Veren Eğitim Bakanlığına Çağrımızdır; BU SUÇA SON VERİN!

İşte açıklama;

Eğitim Bakanlığı yaz döneminde düzenlenen ‘dini bilgiler faaliyetleri’ için 3 Temmuz 2023 tarihinde ‘uygun’ yazısı yazıyor. Dini faaliyet adı altında Kuran kurslarını, Anayasaya ve Milli Eğitim Yasasına aykırı olarak onaylayıp suç işliyor. Kursları veren kişiler camilerde imamlık yapan ve pedagojik formasyonu olmayan kişiler olup Bakanlığın denetimini dahi yapmadığı ya da yapamadığı bu faaliyetlerle 18 yaş altı çocuklarımızın, şekerler, lokumlar, dondurmalarla kandırılmasına, beyinlerinin yıkanmasına bizzat olanak sağlıyor, imkân yaratıyor!

 

Kuran kurslarını örgün eğitimin parçası haline getirme hamlesi olan bu hamle

Anayasaya, Milli Eğitim Yasasına, BM Çocuk Hakları Sözleşmesine, laikliğe aykırı bir hamledir, ASLA KABUL EDİLEMEZDİR!

 

AKP, toplumsal yaşamı dini kurallarla dönüştürme hedefine yönelik sürdürdüğü siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim politikalarını yıllardır ülkemizde de hayata geçirmeye çalışmaktadır. Dayatma paketlerle, yasalarla, vakıf, dernek, tarikatlarla, taşıma nüfusla bu politikaları, koltuk derdine düşmüş işbirlikçilerle rahatlıkla sürdürmektedir. Toplumsal dönüşümde en etkili yol olan eğitime öncelikli olarak el atılması bu nedenledir.

 

İlahiyat kolejinin açılarak Suudi Arabistan müfredatının verilmesinin sağlanması, vakıf, dernek, tarikatların kurulması, bunlara bağlı yurtların açılması, kuran kursları toplum mühendisliğinin en temel parçasıdır. Sorgulamayan, biat eden, böylelikle kolay yönetilebilen bir toplum yaratma hedefine karşı duran öğretmene ve sendikasına saldıran, öğretmeni itibarsızlaştırıp, örgütünü ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları bu nedenledir.

 

Eğitimin en temel ilkelerini, çocukların gelişim evrelerini, bilimi, yasaları, uluslararası sözleşmeleri yok sayan Kuran kurslarına izin veren Eğitim Bakanlığına çağrımızdır, derhal bu faaliyetlere, BU SUÇA SON VERİN!

 

Bilinmelidir ki, Diyanet-Sen’in açıkladığı gibi laiklik biz Kıbrıslı Türkler için zulüm değil, eşitlik, adalet ve demokrasiyle birlikte yaşam biçimidir.

 

Sendikamız ve öğretmenlerimiz, çağdaş, laik bilimsel eğitim ve toplum yapısı için dün olduğu gibi bugün de her türlü mücadeleyi sürdürecektir.

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

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