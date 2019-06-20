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KTOEÖS: Liderin baypas edilip Rum liderle görüşülmesi kabul edilemez

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTÖEÖS), liderin baypas edilerek Rum liderle görüşülmesinin haddini aşan bir yaklaşım olduğu ve kabul edilemeyeceği görüşünü ifade etti.
KTOEÖS: Liderin baypas edilip Rum liderle görüşülmesi kabul edilemez

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Kıbrıs Türk halkının iradesini ortaya koyarak Kıbrıs'ta çözüm ve kalıcı barışın sağlanması için yetki ve sorumluluğu verdiği liderini belirlediğini kaydederek, “Halkın bu iradesinin yok sayılıp seçilmiş liderinin baypas edilmesi ve Rum liderle her ne şekilde olursa olsun gizli bir şekilde görüşme yapılması haddini aşan bir yaklaşımdır ve kabul edilemezdir” dedi.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Ankara’nın talimatıyla hükümet bozdurulan ve ön plana çıkarılmaya çalışılanlar Kıbrıs Türk halkının seçtiği liderini devre dışı bırakarak bölünmüşlüğün, statükonun devamı veya iki devletli çözümün hayata geçirilmesi hedefine alet mi olmaktadır?” diye sordu.

Maraş’ın açılacağı açıklamasının esas nedeninin görüşme sürecini sekteye uğratmak bitirmek olduğunu iddia eden Eylem, eleştirilerde bulundu.

Eylem, Kıbrıs Türk toplumunu yok sayanların, ihanet edenlerin, iradesini yok sayanların Kıbrıs Türk toplumunun yıllardır siyasi eşit bir varlık olarak varoluş mücadelesi verdiğini ve var olmayı başardığını bilmesi gerektiğini belirtti.

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