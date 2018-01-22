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KTOEÖS Meclis önünde yapılacak eylemin saatinin değiştiğini duyurdu

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KTOEÖS Meclis önünde yapılacak eylemin saatinin değiştiğini duyurdu
"saat: 10:00'da Meclis önünde yapılacak eylemimiz 15:00’e alınmıştır"

"Eylem ve Basın Toplantısı Duyurusu

22 Ocak 2018 Pazartesi (Bugün) saat: 10:00'da Meclis önünde yapılacak eylemimiz 15:00’e alınmıştır

Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.

Selma EYLEM Başkan Yönetim Kurulu "

 

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