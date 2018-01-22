KTOEÖS Meclis önünde yapılacak eylemin saatinin değiştiğini duyurdu

"Eylem ve Basın Toplantısı Duyurusu
22 Ocak 2018 Pazartesi (Bugün) saat: 10:00'da Meclis önünde yapılacak eylemimiz 15:00’e alınmıştır
Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.
Selma EYLEM Başkan Yönetim Kurulu "
"Eylem ve Basın Toplantısı Duyurusu
22 Ocak 2018 Pazartesi (Bugün) saat: 10:00'da Meclis önünde yapılacak eylemimiz 15:00’e alınmıştır
Bilginize sunar, katılımınızı dileriz.
Selma EYLEM Başkan Yönetim Kurulu "
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