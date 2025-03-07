KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün “kamusal eğitimin gözden çıkarıldığı ve devlet okullarına sahip çıkılmadığı” gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı ve basın açıklaması yaptı.
“Devlet okullarımızı ve çocuklarımızı sahipsiz bırakmayacağız” yazılı bir pankart açılan eylemde Sendika Başkanı Selma Eylem ile Genel Sekreteri Tahir Gökçebel’in konuşmalarının ardından bakanlık kapısına siyah çelenk bırakıldı.
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