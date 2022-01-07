KTOEÖS: Mücadelemiz, Sağlıklı, Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim İçindir

Okulların açıldığı Eylül ayından beri, eğitimin yüz yüze devam edebilmesi için öğretmenlerimiz, okul idarelerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir özveri ortaya koymuştur. Sendikamız birçok kez önlemlerin alınması, gerekli kısıtlama ve denetimlerin yapılması için hükümeti, Sağlık ve Eğitim Bakanlığını uyarmış, ancak yetkililer üzerine düşeni yapmamıştır.

Yeni yıl kutlamalarını kamu okullarında kısıtlayan zihniyet, restoran, cafe ve barlarda, gazinolarda herhangi bir kısıtlama, denetim yapma gereği duymamıştır. Ülkede test ve aşı kontrolü neredeyse hiç yapılmamaktadır. Bu durum, hem toplum içerisinde hem de okullarımızda pozitif-temaslı vaka sayısında büyük bir artışın ortaya çıkmasına yol açmıştır. 23 Aralık Perşembe günü okullarımızda 700 civarı temaslı, 216 pozitif öğrenci sayısı var iken, bu sayı dün(06-01-2022) itibarı ile 1300 civarı temaslı, 500 civarı pozitif öğrenciye ulaşmış, 38 sınıf kapatılmıştır. Vaka sayılarındaki büyük artışa rağmen Bakanlık yetkilileri okullarda hala eğitimin sürdüğünü iddia etmektedir.

Okullarımızda İdareci ve Öğretmenlerimiz gece yarılarına kadar test kontrolü ve pozitif/temaslı takibi yaparak eğitimin yüz yüze devam etmesini sağlarken diğer sektörlerde yeterli denetim ve sorgulamanın yapılmayışına göz yumulmasının nedeni nedir? Sn. Eğitim Bakanı diyor ki ”Okullar kapanırsa tüm sektörler kapanır”. Belli ki amaç diğer sektörlerin açık kalması için okulları açık tutmaktır. Ekonominin çarkları dönsün diye öğretmen ve öğrenciler ateşe atılmaktadır. Her gün onlarca öğretmen ve öğrencilerimiz pozitif olmakta veya temaslı duruma düşmektedir. Sn. Bakanın dediği gibi hastalığın kaynağı okul değilse denetimin yapılmadığı diğer sektörlerdir. İdareci, öğretmen ve öğrencilerimizin hükümet edenlerin yanlış kararlarının kurbanı olmalarına izin vermeyeceğiz.

Akademik takvime göre ortaokul ve liselerde 13 Ocak Perşembe itibarı ile I. Dönem sonu sınavları başlayacaktır. Okullarımızda mevcut temaslı ve pozitif vaka sayılarının gittikçe artacağı öngörümüzü, bu konuda tedbir alınması gerektiğini Eğitim Bakanlığı yetkililerine 24 Aralık ve 3 Ocak tarihlerinde yazılı olarak iletmemize rağmen uyarılarımız görmezden gelinmiştir. Gelinen noktada bazı okullarımızda okul içi bulaş artmış, kaos büyümüştür.

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Eğitim Bakanlığına, sınavların sağlıklı ve verimli yapılabilmesi için sınavların başlayacağı güne kadar, eğitime ara verilmesi gerekliliğini ilettik. Ancak bu talebimiz de göz ardı edildi. Bu tavır, bakanlık yetkililerinin eğitim gailesinde olmadıkları gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır! Kamu okullarındaki öğretmen ve öğrencilere yapılan üvey evlat muamelesi kabul edilebilir değildir! Özel okulların sağlık endişesi gerekçesi ile on-line eğitime geçme kararı kabul görüp saygıyla karşılanıyorken, aynı endişeyi taşıyan bizlerin kararı tepkiyle karşılanmıştır. Bu ayrımcılığın nedeni nedir?

07/01/2022 – 13/01/2022 tarihleri arasındaki 4 eğitim gününü öğretmenlerimiz on-line olarak sürdürecektir.

Net olarak ortaya koymamız gerekiyor ki;

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu eylem kararı, 6 günlük sürede okullarda ortaya çıkacak pozitif/temaslı öğrenci-öğretmen sayısının artmasını önlemek ve sınavların yüz yüze yapılmasına imkan yaratmak içindir.

Bilinmelidir ki; Alınan on-line eğitim kararının kamuoyuna ‘Okullar Kapatılıyor’ şeklinde lanse edilme çabası art niyetli olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, gözden çıkarılan kamusal eğitime sahip çıkmaları çağrısını yaparız.