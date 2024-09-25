KTOEÖS: Öğrenciler torpille okullara alınıyor!

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve Genel Sekreter Tahir Gökçebel, torpil ve usulsüzlüklerle eğitimin niteliğinin baltalandığını vurguladı.

"ÖĞRENCİLER TORPİLLE OKULA ALINIYOR"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, özellikle Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde yaşanan usulsüzlükleri sert bir dille eleştirdi. Eylem, Eğitim Bakanlığı'nın her yıl sınavla başarısız olan öğrencileri torpille okula aldığını iddia ederek, bu yıl da benzer bir durumun yaşandığını belirtti.

"Bu yıl ilk kez 11. sınıfa bir öğrenci alımı yapıldı. Sınavda başarısız olan bazı öğrenciler, itiraz süresi üzerinden 2.5 ay geçtikten sonra gizli bir sınavla okula kabul edildi. Bu sınav süreci ne öğretmenlerle ne de kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık, çocuklarımızı torpil ve rüşvet sistemine alıştırıyor."

“EĞİTİMİN NİTELİĞİ SORGULANIYOR”

Selma Eylem, bu tür uygulamaların eğitimin niteliğini düşürdüğüne dikkat çekti.

"Eğitimin altyapı sorunlarını defalarca gündeme getirdik. Ancak maalesef Eğitim Bakanlığı öğretmen eksikliği ve altyapı yetersizliklerine çözüm üretmek yerine torpil düzeniyle sistemi idare etmeye çalışıyor."

GÖKÇEBEL: “BAKANLIK EĞİTİMİ KİRLETİYOR”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de yaptığı konuşmada, Eğitim Bakanlığı’nın eğitimi yönettiği yöntemi eleştirdi. Gökçebel, okulların fiziki ve yasal düzenlemelerinin yetersiz olduğunu belirterek, Bakanlık’ın risk raporlarını bile yayımlamadan eğitim sürecini yönetmeye çalıştığını iddia etti.

"Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi gibi önemli bir okulda, ne fiziki altyapı ne de eğitim politikaları düzgün işliyor. Yıllardır hastane binasından dönüştürülmüş bir okulda eğitim veriliyor ve bunun vizyonu ne yazık ki tartışılmıyor. Eğitim Bakanlığı tamamen torpil ve adam kayırma üzerinden bir sistem inşa ediyor."

"VELİLER VE ÖĞRETMENLER TÜKENİYOR"

Gökçebel, eğitim sistemindeki bu çarpıklığın sadece öğretmenleri değil, velileri de olumsuz etkilediğini belirtti.

"Veliler sessiz kalıyor, ancak çocuklarımız bu düzenin kurbanı oluyor. Öğretmenler ise tükenmişlik sendromu yaşıyor. Kalabalık sınıflar, altyapı sorunları ve eğitimdeki belirsizliklerle baş edemez hale geldik."

“EĞİTİM SİSTEMİ BAŞTAN YARATILMALI”

Gökçebel , eğitimin niteliğini artırmak için köklü bir değişime ihtiyaç olduğunu vurguladı.