KTOEÖS: “Öğretmen atamalarının ivedilikle yapılması gerekir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen münhallerinin neden hala daha ilan edilmediğini sordu ve atamaların ivedilikle yapılması için Eğitim Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Hükümeti göreve davet etti.



KTOEÖS Eğitim Sekreteri Ömer Akkanat yaptığı yazılı açıklamada, Sendika ile istişare ederek hazırlanan takvime uygun olarak nakil çalışmalarının tamamlanmadığı, ihtiyaçların belirlendiği ve öğretmen yetkilerinin alınmasına rağmen münhallerin neden hala ilan edilmediği soruldu.

11 Ağustos tarihinde seçim yasaklarının başlayacağını anımsatan Akkanat, öğretmen münhallerinin ivedilikle ilan edilip bu tarihten önce atamaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Akkanat şu ifadelere yer verdi:

“Pandemiden dolayı eğitimde zaten kayıplar yaşanmıştır. Daha fazla kayıp yaşanması ya da okulların açılmaması mı istenmektedir? Okullarımızın yeni eğitim yılına eksik kadrolarla başlaması mı planlanmaktadır? Yoksa bu konuda seçime yönelik yatırım mı söz konusudur?



Atamaların ivedilikle yapılması için bu konuda sorumluluğu olan Eğitim Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Hükümeti göreve davet ederiz.



Sendikamız nakillerde ve ihtiyaçların belirlenmesinde yasal çerçevede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Yetkililerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi halde yaşanacak kayıpların hesabını veremeyeceklerdir.”