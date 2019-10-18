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KTOEÖS, öğretmen eksiklerine dikkat çekecek

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen eksikliğine dikkat çekmek amacıyla bugün 19 Mayıs TMK’da basın açıklaması yapılacağını açıkladı.
KTOEÖS, öğretmen eksiklerine dikkat çekecek

Sendika Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, basın açıklamasının saat 10.00’da yapılacağı kaydedildi. Eylem, okullar açılalı bir ay olmasına rağmen bir çok okulda derslerin boş geçtiğini belirterek, Sendika yetkililerinin Erenköy Lisesi’nde öğretmenler ve Okul Aile Birliği Başkanı’nın katılımıyla dün bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Erenköy Lisesi’nde felsefe, matematik, İngilizce, coğrafya, sosyal bilgiler, fen bilgisi,teknoloji-tasarım ve rehber öğretmen kadrolarının eksik olduğunu vurgulayan Eylem, özel eğitime gereksinim duyan öğrenci sayısında artış görülmesine rağmen özel eğitim öğretmeninin olmadığını belitti.

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