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KTOEÖS: Öğretmene ve Eğitime Değer Verin

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KTOEÖS: Öğretmene ve Eğitime Değer Verin
KTOEÖS: Öğretmene ve Eğitime Değer Verin

     Eğitim Bakanlığı maalesef kendi asli sorumluluklarını yerine getirmekten çok uzakta başka işlerle gündemini meşgul etmekte  ve eğitime büyük zarar verecek uygulamalara çanak tutmaktadır.

 

     Bağış olarak yapılan ve önümüzdeki ders yılında hizmete girmesi planlanan okullarla ilgili, devletin yapması gereken yol, altyapı, elektrik, su vb. işlerin tamamlanamayacağı ve bu okulların açılamayacağı, açılsalar bile hayati derecede önem arz eden bir çok eksikliklerle eğitim öğretime başlayacağı gün gibi ortadadır. Daha önce defalarca uyarmamıza rağmen bakanlık ve hükümet bu konuda hiçbir adım atmamıştır. Yeni okullarımızın eylüle kadar bu eksikliklerinin giderilmemesi halinde, zaten tıka basa dolu olan lise ve ortaokullarımız önümüzdeki yıl da 40-45 kişilik sınıflarla eğitime başlayacak; Ülkedeki ekonomik krizden dolayı özel okullardan devlet okullarına olacak olan geçiş ve devam etmekte olan nüfus akışı nedeni ile eğitim öğretim bir o kadar daha içinden çıkılamaz bir hal alacaktır.

 

     Eğitim bakanlığının tüm yetkilileri bu okulları nasıl açacaklarını düşünmek yerine , nasıl öğretmen tasarrufu yaparım mantığıyla , öğretmenin özlük hakkı olan  kol denkliklerine, sınıf öğretmenliği denkliklerine, laboratuvar- atölye    denkliklerine  ve meslek öğretmenlerinin işletmelerde beceri eğitimi denkliklerine  gözlerini dikmişler, bunları azaltmak  üzere ilgili tüzük ve genelgelerde değişiklik yapmak için topluca seferber olmuşlardır.

 

Buradan Eğitim Bakanına soruyoruz:

 

  1. Değiştirmeyi planladığınız “eğitsel kol etkinlikleri denklik tüzüğü” ile okullarda yapılması gereken  bilimsel, kültürel ve sanatsal  faaliyetlerin sekteye uğrayacağının farkında değil misiniz  ?

Sizin Eğitime verdiğiniz değer bu mudur?

 

  1. Pandemi döneminde Bakanlığın tüm öngörüsüzlüğüne  ve plansızlığına rağmen  ,kendi inisiyatifiyle uzaktan eğitimin uygulanabilir olmasını sağlayan öğretmenlere verdiğiniz değer bu mudur ?
  2. Yardımsever  iş insanları tarafından yaptırılan ve devlete bağışlanacak olan Meral- Vedat Ertüngü Lisesi ve  Esin-Leman Lisesi’nin  bu yılın Eylül başı itibarıyla devlete teslim edileceğini bilmiyor muydunuz ?
  3. Bu okulların  yol ,elektrik, altyapı, çevre düzenlemesi vs. işlerinin ihalesine çok önceden çıkmış olmanız gerekmiyor muydu?

 

 

 

 

  1. Açılıp açılmayacakları  bugün dahi kesin olmayan bu okulların yönetici  ve öğretmen ihtiyaçlarının  hangi yönteme göre planlanacağını biliyor musunuz?
  2. Bu okullara  hangi öğrencileri alacağınız konusunda detaylı bir kapsam bölgesi çalışması yapılmış mıdır ?
  3. Bu okullara yapılacak olan taşımacılığın  yol haritası hazırlanmış mıdır?
  4. Bu okullara gitmek isteyecek öğrencilerle ilgili bir çalışma yapılmış mıdır ?  Yapıldıysa sonuçlandırılmış mıdır?
  5. Bu okulların açılamaması durumunda Lefkoşa Türk Lisesi  ve İrsen Küçük Orta Okulu gibi  kalabalık okullarda  önümüzdeki yıl  eğitime nasıl  ve kaç kişilik sınıflarda başlanacağını planlıyorsunuz ?
  6.  Mağusa’da da bağış olarak yaptırılan YONPAŞ Lisesi’nin bu sene tamamlanamayacağı gerçeği ortada dururken Namık Kemal Lisesi’ndeki aşırı öğrenci yoğunluğu için nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz?
  7. Ek derslik yapılarak rahatlatılması planlanan Lapta Yavuzlar Lisesi ve İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve diğer okullarda tek bir adım atılmış  planlama yapılmış mıdır ?
  8. Eğitim Bakanlığının içinde bu işleri planlayıp yönetecek kimse yok mudur ?
  9. Gerçekleştirmeye çalıştığınız tüm “hak budama faaliyetleri” ve  yeni okulların açılması için yapamadığınız işlerden dolayı  öğretmen nakillerinin ne kadar geciktiğinin farkında mısınız? Önümüzdeki ders yılına okulların yine ciddi oranda öğretmen  eksikliği ile açılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun farkında mısınız ?
  10. Her türlü siyasi atama yapılırken kaynak sıkıntısı çekmeyen hükümet yetkilileri, söz konusu okullarımız ve eğitim olunca kaynak olmadığı bahanesinin arkasına mı saklanmaktadır?

 

KTOEÖS  olarak bizler tüm bu soruların cevaplarını aslında biliyoruz . Görünen odur ki önümüzdeki öğretim yılında okulları ve eğitimi büyük bir kaos beklemektedir.   Sizler eğitim ve geleceğimiz olan gençlerimiz adına bütün bu çalışmaları yapmak yerine maalesef size verilen emirler doğrultusunda öğretmen haklarını  budama yarışına girmiş ve eğitim adına harcanması gereken zamanı heba etmiş durumdasınız.

 

Bizler KTOEÖS olarak eğitim adına yapılacak olan doğru işleri her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Haklarımızı budamaya yönelik hiçbir adımı kabul etmeyeceğiz!

 

 

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