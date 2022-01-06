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KTOEÖS: Öğretmenler okula gitmeyecek, dersler online olacak!

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KTOEÖS: Öğretmenler okula gitmeyecek, dersler online olacak!
KTOEÖS: Öğretmenler okula gitmeyecek, dersler online olacak!

KTOEÖS: Öğretmenler okula gitmeyecek, dersler online olacak!

İŞTE AÇIKLAMA;

Tarih: 06.01.2022 Kamuoyuna Duyuru

Değerli üyelerimiz ve halkımız, Okullarımızda son bir hafta içerisinde pozitif ve temaslı vaka sayısında büyük bir artış görülmüştür. Bazı okullarımızda yüz yüze eğitim sürdürülemez bir boyuta ulaşmıştır. Akademik takvime göre 13 Ocak Perşembe günü başlayacak olan dönem sonu sınavlarının sağlıklı ve yüz yüze bir şekilde yapılabilmesi için, 7 Ocak Cuma gününden itibaren eğitimin online devam etmesi talebimizi Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine iletmiş olmamıza rağmen, bu konuda bizlere herhangi bir cevap verilmemiştir. Bu nedenle sendika yönetim kurulumuz 7 Ocak Cuma gününden 13 Ocak Perşembe gününe kadar eğitimin online devam etmesine karar vermiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ozan Elmalı

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

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