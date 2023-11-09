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KTOEÖS: Okullarda Hala Eksik Kadrolarla Yüzlerce Ders Boş Geçerken Bakan(lık) Ne Yapıyor?

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"Okulların açıldığı 19 Eylül tarihinden bugüne hala daha eksik kadrolarla (3 Müdür, 23 Müdür Muavini, 18 Öğretmen) dersler boş geçiyor. Eğitim bakanlığı ise ‘tam gün’ yapıyoruz diyerek içi boş bir iddiayı ortaya atıyor."
KTOEÖS: Okullarda Hala Eksik Kadrolarla Yüzlerce Ders Boş Geçerken Bakan(lık) Ne Yapıyor?

İşte açıklama; 

 

Okulların açıldığı 19 Eylül tarihinden bugüne hala daha eksik kadrolarla (3 Müdür, 23 Müdür Muavini, 18 Öğretmen) dersler boş geçiyor. Eğitim bakanlığı ise ‘tam gün’ yapıyoruz diyerek içi boş bir iddiayı ortaya atıyor.

 

·       Sayın Bakan, tamamlamadığınız kadrolarla yüzlerce ders boş geçerken ve nitelik umurunuzda değilken eğitimin süresini tartıştırıp dayatmak hangi amaca hizmet ediyor?

·       Neden Fransızca, Almanca, Yunanca, Rehberlik ve Özel Eğitim öğretmeni branşlarında kısıtlamaya gidiyorsunuz? Gizli ajandanız mı var?

·       Gerekli ve yeterli bütçe ayırıp, altyapı, donanım, kadro ve eğitimin içeriğiyle niteliğini artırmak, geliştirmek ve sağlıklı, güvenli eğitim ortamları yaratmak yerine neden kaos yaratıyorsunuz?

 

Koltuk sevdanız nedeniyle aldığınız talimatı yerine getirmeye çalışıyor öğretmene, sendikasına düşmanca saldırıyor yasa dışı, ben yaparım olur zihniyetiyle hareket ediyor ve eğitimi gericileştirerek çocuklarımıza, toplumumuzun geleceğine zarar veriyor, çocuklarımızı aç, tehlikede ve konteynerde kalmaya, mağdur olmaya mahkum ediyorsunuz.

 

İstifa etmek erdemdir Sayın Bakan!

Derhal istifa edin!

 

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

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