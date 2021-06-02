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KTOEÖS: Özgür Basın Demokrasinin Olmazsa Olmazıdır!

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KTOEÖS, Ögütlenme Sekreteri Duygu Geylan imzasıyla yaptığı açıklamada bazı kesimlerin basın-yayın kuruluşlarının yayınlarından rahatsız olmaları nedeniyle korku ve tehdit politikalarını devreye soktuğuna dikkat çekti.
KTOEÖS: Özgür Basın Demokrasinin Olmazsa Olmazıdır!

KTOEÖS'ün basın bildirisi ise şöyle:

Hukuk devletlerinde basın özgürlüğü en temel özgürlük alanlarından biridir. Basın özgürlüğünün varlığı, ifade ve fikir özgürlüğünü sağlamaktadır. Aynı zamanda halkın basın aracılığı ile gerçeğe ulaşma hakkını ve en temel haklardan biri olan haber alma özgürlüğünü temin etmektedir.

Tarih boyunca düşünceye, fikirlere kilit vurmaya çalışan toplumlar bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödemişlerdir. Diktatörlüğe giden yolda ilk susturulanlar basın çalışanları olmuş, haklının değil güçlünün yanında yer alan bir medya ordusu oluşturularak, iktidar sahipleri makamlarını yarattıkları kalemşörler sayesinde uzun süre korumuşlardır.

Ülkemizde bazı basın-yayın kuruluşlarının doğru ve ilkeli bir şekilde gerçekleri toplumla paylaşması bazı kesimleri rahatsız ettiğinden,  bu kesimler korku ve tehdit politikalarını devreye sokarak basın çalışanlarımızı yıldırmaya, susturmaya çalışmaktadır.

Basın çalışanlarının susturulması, gerçeklerin kitlelere ulaşmasının engellenmeye çalışılması şeffaflığı ortadan kaldıracağı gibi, demokrasinin de büyük bir yara almasına yol açacak, kamuoyunun bilgi edinme hakkı gaspedilmiş olacaktır!

Gazeteciler her türlü baskıdan uzak, özgür bir ortamda meslek ilkelerine uygun olarak habercilik görevlerini yapabilmeli, hiçbir baskıya maruz kalmadan  fikirlerini, bildiklerini korkmadan söyleyebilmeli, toplumla bunları paylaşabilmelidir.

Basın özgürlüğüne sahip çıkmak, özgürlüğe sahip çıkmak demektir!

Demokratik değerleri benimseyen bir örgüt olarak bizler, özgür, onurlu ve bağımsız basının yanında olduğumuzu bir kez daha vurgularız.

 

                             Duygu GEYLAN

                                Örgütlenme Sekreteri

                                Yönetim Kurulu a.

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