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KTOEÖS, pazartesi Erenköy Lisesi’nde uyarı grevi yapacak

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, 21 Ekim Pazartesi günü 08.30 – 12.30 saatleri arasında Erenköy Lisesi’nde uyarı grevi yapılacağını açıkladı.
KTOEÖS, pazartesi Erenköy Lisesi’nde uyarı grevi yapacak

Eylem yazılı açıklamasında, grevin; eksik öğretmen ve boş geçen derslere çözüm üretilmemesi nedeniyle yapılacağını kaydetti.


Eksik kadrolar, altyapı, tüzük dışı usulsüz görevlendirmeler, eğitimde yaşanan sorunlarla ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı bir kez daha göreve davet eden Eylem, sürecin takipçisi olacaklarını, nitelikli, kamusal eğitim için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.


Sendika bugün, Girne 19 Mayıs TMK’da yaşanan derslik, Türkçe bilmeyen öğrenciler, öğretmenler odasının yetersizliği gibi sorunlarla ilgili basın açıklaması yapmıştı.

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