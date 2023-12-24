KTOEÖS pazartesi ve salı öğleden sonra ders yapmama eylemi yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, pazartesi ve salı öğleden sonra ders yapmama eylemine devam edeceklerini açıkladı.
Eylem açıklamasında, pazartesi eylemde olacak okulları şöyle sıraladı:
“Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu, Mağusa Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu ve Mehmetçik Ortaokulu”
Selma Eylem 26 Aralık Salı günü saat 10.00’da Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda eylem ve basın açıklaması yapılacağını da belirtti.
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