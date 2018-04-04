  • BIST 113.429
  • Altın 173,542
  • Dolar 4,0092
  • Euro 4,9220
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
ÖZEL HABERUBP Dikmen adayını belirledi

KTOEÖS, Rum Eğitim Bakanını kınadı

» »
KTOEÖS, Rum Eğitim Bakanını kınadı
KTOEÖS, Rum Eğitim Bakanını kınadı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Rum Eğitim Bakanı'nın Elam partisini ziyaretindeki açıklamalarının eğitimde sürdürülen ırkçı ve ayrılıkçı politikaları açıkça ortaya koyduğunu belirterek, kınadı.

Kıbrıs’ta her iki toplumda da eğitim aracılığıyla milliyetçi, ırkçı, cinsiyetçi, ötekileştirici, gerici anlayışların genç beyinlere aşılanmaya devam ettiğini savunan Eylem, iki toplum liderini çözüm için gelinen süreci heba etmemeye, ivedilikle bir araya gelip, çözüm ve barış için girişimde bulunmaya davet etti. 

KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Eylem, “Empoze edilen dogmatik, seçmeci, tekçi, eril eğitim anlayışıyla geleceğin çatışmacı, ötekileştirici dünyasını şimdiden yaratmaktadır. Geleceğin dünyasını şimdiden tehdit edecek tohumları eken bu anlayışlar açıkça insanlık suçu işlemektedir. Binlerce yıllık insanlık değerlerine ve erdemine açık saldırı anlamına gelen bu durumun sorumluları insan hakları mahkemesinde yargılanmalı ve hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

Eylem, ülkede çocukların savaşsız, sömürüsüz, barış içinde özgür, din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeyen, farklılıklara saygılı ve hoşgörülü demokratik bireyler olarak yetiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Otizm farkındalığı zamanı…04 Nisan 2018 Çarşamba 13:50
  • KTAMS’tan donör kampanyasına destek04 Nisan 2018 Çarşamba 13:44
  • Yenierenköy Belediyesi çalışanları işbaşı yaptı04 Nisan 2018 Çarşamba 13:28
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi’ne katıldı04 Nisan 2018 Çarşamba 13:04
  • PEO ve DEV-İŞ Kıbrıs’taki iki toplum liderine müzakere sürecinde birlikte ilerleme çağrısı yaptılar04 Nisan 2018 Çarşamba 12:22
  • KTOEÖS, Rum Eğitim Bakanını kınadı04 Nisan 2018 Çarşamba 11:16
  • "Seçimler bitti, Hükümet kuruldu.... Merkez Bankası Başkanı neden atanmıyor?"04 Nisan 2018 Çarşamba 11:09
  • Çocuk kitapları yazarı Sonay Yakup Yakupsoy Mağusa’da okurlarla buluşacak04 Nisan 2018 Çarşamba 11:01
  • Taçoy: "Parti başkan adaylığı konusunda kararımı verdim"04 Nisan 2018 Çarşamba 10:54
  • ÖN DÜZEN DAĞILDI!04 Nisan 2018 Çarşamba 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti