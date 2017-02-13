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KTOEÖS:” Rum meclisi’nin kararı faşizan zihniyetin kararıdır

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KTOEÖS:” Rum meclisi’nin kararı faşizan zihniyetin kararıdır
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, “Rum Meclisi’nde ENOSİS plebisitinin yıl dönümlerinin okullarda kutlanması kararının ötekileştirici, ayrılıkçı, faşist zihniyetin bir kararı” olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, “Rum Meclisi’nde  ENOSİS plebisitinin yıl dönümlerinin okullarda kutlanması kararının  ötekileştirici, ayrılıkçı, faşist zihniyetin bir kararı” olduğunu belirtti.

Gökçebel, yaptığı yazılı açıklamada, karara destek verenlerle, çekimser kalarak kararı geçirenlerin de aynı oranda hatalı olduğunu ifade etti.

Tahir Gökçebel,  “Karar, hem tarih bilgisinden, perspektifinden ve gerçeğinden, hem de mantığından, olması gereken insanlık değerlerinden yoksundur” dedi.

ENOSİS ve Taksim politikalarının adayı kan gölüne çevirmenin, kayıplar, toplu mezarlar ve bölünmüş bir adanın yaratmanın ötesinde Kıbrıs’ta yaşayanlara hiçbir fayda sağlamadığını ifade eden Gökçebel,  bölünmüşlüğe devam edilerek, büyük hata yapıldığını kaydetti.

Gökçebel, şöyle devam etti:

“1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ne imza atılmıştır. Bu gün temsil edilen, uluslar arası arenada faaliyet gösteren Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki kurucu ortağı vardır. Bu ortaklık çoğunluk olan topluma diğer toplumu görmezden gelme hakkı tanımamaktadır. AB kurumları bu karar karşısında sessiz kalmamalıdır”

Kıbrıs’ta çözüm ve barıştan korkanların Güney ve Kuzey Kıbrıs’ta aynı yöntemle çalıştığını ifade den Gökçebel,  Rum Meclisi’nde alınan karara benzer misillemelere başlamaya hazır çevrelerle işbirliği yapılıyor görüntüsü olduğunu iddia etti.

Gökçebel, Kıbrıs halklarının canlarıyla, kanlarıyla diyet ödediklerine işaret ederek, Rum Meclisi’nde böyle bir karara  AKEL’in ret vermesinin tebrik edilmesi gerektiğini,  ırkçı ELAM’ın peşine takılan diğer siyasi partilerin de yine tarihsel, ırkçı, şövenist bir hata yaptıklarını anlamaları gerektiğini vurguladı.

Tahir Gökçebel, her ne amaçla yapılırsa yapılsın, oynanan oyun uzun vadede Kıbrıs halklarına geçmişte olduğu gibi yarın da büyük zarar vereceğini kaydetti.

Gökçebel, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorununu çözmek için net siyasi irade ortaya koymaları ve acele etmeleri gerektiğini kaydetti.

Tahir Gökçebel, “Birlikte barış içerisinde yaşamak varken bölünmüş adada Kemal Sunal’ın  ‘Propaganda’ filmini oynamak Kıbrıs’ta yaşayanların kaderi olmamalıdır” dedi.

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