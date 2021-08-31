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KTOEÖS: Sağlıklı ve Güvenli Okullar İstiyoruz

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"Bilimsel verilerden uzaklaşmadan, tüm önlemlerin alınarak çocuklarımızın okula dönmesi için gerekeni yapınız."
KTOEÖS: Sağlıklı ve Güvenli Okullar İstiyoruz

Basın Açıklaması

 

Yeni eğitim yılı başlarken bazı gerçeklerin halkın ve kamuoyunun bilgisine getirilmesi gerekmektedir. 2021-2022 eğitim yılı ile ilgili Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamalar sanki her şey yolundaymış, hiçbir sorun yokmuş gibi bir algı oluşturma çabası ile yapılmaktadır ve toz pembe bir tablo çizilmektedir. Ancak gerçekler böyle değildir ve bu gerçekleri kamuoyunun bilmesi gerekmektedir;

 

·         24 okulumuzda 178 sınıfta öğrenci sayıları 30’dan fazladır ve bu sınıflardaki beş binin üzerindeki öğrenci Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin açıkladığı sosyal mesafe dikkate alınmaksızın sınıflarda dip dibe oturtulacaktır.

·         Normal şartlarda taşımacılık yapılırken % 50 kapasite ile çalışacağı açıklanan otobüsler, öğrenciler taşınırken %100 kapasite ile çalışacaktır.

·          Taşımacılıkta denetimin kim tarafından ve nasıl yapılacağı henüz ortaya konulmamıştır, hiçbir tedbir alınmamıştır.

·         Okullara yeni eğitim yılına hazırlanmaları için aktarılan bütçe sıfır (0 ) TL’dir.

·         Okullara maske, temizlik ve hijyen malzemesi başta olmak üzere okul ihtiyaçları dikkate alınarak  hiçbir malzeme gönderilmemiştir.

·         Okullarımızı yeni eğitim yılına hazırlayacak yönetici kadroları tamamlanmamıştır. 10 müdür, 30 müdür muavini eksikliği vardır.

·         Okullardaki 130 öğretmen eksikliği henüz tamamlanmamıştır.

·         Okullarımızın yeni eğitim yılına hazırlanması, temizlik ve bakımlarının yapılması için birçok okulumuzda gerekli işgücünü sağlayacak personel ve hademe yoktur. Hizmet alımı şeklinde çalışanlar hala daha göreve başlamamıştır.

·         Haziran ayında öğretmen nakilleri çalışılırken, ortaokul ve liselerin haftalık ders saatleri 35 saat olarak hesaplanmış, nakiller bu ihtiyaca göre tamamlanmıştır. Eğitim yılının başlamasına 3 gün kala okul idarecileri bakanlıkta toplantıya çağrılarak, ders saatlerinin artırıldığı duyurulmuştur. Planlamadan yoksun, şova dayalı atılan bu adımlar ile okullar ve okul idareleri çıkmaza sokulmuş, tam bir iş bilmezlikle kaos yaratılmıştır.

·         Eğitim çalışanlarının 21 günde bir para ödeyerek test yapacağı kararı alınarak, adeta okulların bulaş merkezi olması için adım atılmıştır. 21 günde bir test yapılması kararı bilimsel akıldan uzak olduğu tartışılmazdır. Çalışanların ücretli  test yapması kabul edilemez, uygulanamazdır. YOK hükmündedir!

·         Okullarda  ‘Pandemi kurulları‘ oluşturacaksınız  diyerek bütün sorumluluk okul idarelerine yüklenmiş, okul idareleri yalnız bırakılmış, normalde olması gerekeni bile vermeden, hiçbir şekilde okulları desteklemeden, okul ihtiyaçlarını dikkate almadan  ‘mış gibi’ salgınla mücadele edeceğinizi duyuruyorsunuz.

Bakanlık yetkililerine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz:

Bilimsel verilerden uzaklaşmadan, tüm önlemlerin alınarak

çocuklarımızın okula dönmesi için gerekeni yapınız.

Ben yaparım olur diyerek, pandemi yokmuş gibi kararlar alarak,

gerçeklerden, sorumluluktan, iş birliğinden uzak bu yaklaşımdan vazgeçiniz!

 

Tekrar hatırlatalım, Eğitim GELECEKTİR …

 

Ozan Elmalı

Başkan

Yönetim Kurulu (a)

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