KTOEÖS: Selam Olsun Emekçilerin Mücadelesi

KTOEÖS'den yapılan açıklama şöyle:

Selam Olsun Emekçilerin Mücadelesi

İlk kez 1856 yılında 8 saatlik çalışma talebiyle başlayan ve sonrasında dünyanın neresinde olursa olsun

“Her Şeye Rağmen İnatla, Mücadele Edeceğiz, Yaşayacağız, Yaşatacağız, Yarınlar Bizimdir”

diyerek yola çıkan ve bu uğurda kavga verenlere selam olsun!

Birlik, beraberlik, insana yakışır çalışma ve yaşam koşulları talebi ile sokaklara çıkan, direnen, başkaldıran emekçinin günüdür 1 Mayıs.

Ülkemizde, 13 Ocak 1948’de Lefke’de başlayan ve 124 gün süren mücadele sonunda emeği sömürenlere karşı Kıbrıs’ın emekçileri zafer kazanmıştır.

2000 Kıbrıslının 124 gün boyunca inatla, kararlılıkla, yılmadan daha iyi yaşam ve çalışma koşulları talebiyle sürdürdükleri isyanı, mücadeleyi saygı ile selamlarız.

Unutulmamalıdır ki; “O madencilerin yüzleri yine kapkaradır, ama gözlerindeki parıltıda ve tebessümlerinde mücadeleleri ve dimdik duruşları hala görünmektedir”

Üstadın dediği gibi;

Selam sana tohumların tohuma, serpilip gelişene selam

Bütün yemişler dallarınızdadır

Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir

Haklı günler

Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatırılmayan

Ekmek, gül ve hürriyet günleri

Emekçilere selam

Meydanlarda hasretimizi haykıranlara

Toprağa, kitaba, işe hasretimizi

Paranın padişahlığını

Karanlığını yobazın

Ve doymak bilmeyen sermayenin

Aç gözlülüğünü yenecek

“Emekçilere” Selam Olsun”

Gün, kapitalizmin yarattığı yıkım ve tahribata karşı, modern köleliğe karşı, her türlü sömürüye karşı birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.

Omuz omuza mücadele edeceğimiz nice 1 Mayıs’lara!

Yaşasın 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçi Mücadele Günü

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)