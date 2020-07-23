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KTOEÖS: Şiddet , Kıbrıs Türk toplumunu susturmak için yıllarca sistemli bir şekilde organize edilmiş ve uygulanmıştır.

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KTOEÖS: Şiddet , Kıbrıs Türk toplumunu susturmak için yıllarca sistemli bir şekilde organize edilmiş ve uygulanmıştır.
KTOEÖS: Şiddet , Kıbrıs Türk toplumunu susturmak için yıllarca sistemli bir şekilde organize edilmiş ve uygulanmıştır.

İşte açıklama;

Türkiye’de muhalif her düşünceyi, sesi kısmak için yapılan teşvik ,baskı ve şiddetin biçimi Kıbrıs’ın kuzeyine hakim kılınmak istenmektedir.Bu amaçla Kıbrıs Türk toplumunun tüm kurumları kontrol ve baskı altına alınmaya çalışılmaktadır.

 

Adanın Kuzeyinde kurdurulan yapay örgütlerin , trollerin her kritik dönemde tek bir muhalif ses bırakmamak için belli merkezlerden yönetildiği bir çok kez kamuoyu tarafından da şahit olunmuştur. Saldırıların istenirse sonlanabileceği ,faillerin ve amaçlarının tamamen deşifre edilebildiği aşikardır.

 

Kıbrıs Türk Toplumunun seçilmiş bir makamına ‘ayar vermek için’ ölüm tehditlerini yapanların kimler olduğunu bilen ve susan makamlar en az bu tehditleri yapanlar kadar sorumludur.

 

Sn. Cumhurbaşkanına yapılan bu saldırıları şiddetle kınarken , buna son vermesi gerekenleri de derhal göreve çağırıyoruz.

 

 

 

 Tahir GÖKÇEBEL

 Başkan

 Yönetim Kurulu (a.)

 

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