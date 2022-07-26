KTOEÖS sokakta...

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, “Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sorularımıza cevap vermemişti, yeniden sormaya gideceğiz. Maliye Bakanlığı’nda ise beceriksizliği protesto edeceğiz.” dedi.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) eğitimde çözüm bekleyen sorunların çözümü için sorulan soruların cevaplanmaması gerekçesiyle saat 09.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde, daha sonra ise ekonomide yaşananlarla ilgili saat 11.00’de Maliye Bakanlığı önünde olacak.
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, eylemler öncesi Kıbrıs Postası’na konuştu.
“SORULARI BASİTLEŞTİRDİK, YENİDEN SORACAĞIZ”
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sorulan 17 soruya cevap vermediğini belirten Elmalı, “Soruları basitleştirdik, yeniden soracağız.” dedi.
“MALİYE BAKANLIĞI’NDA BECERİKSİZLİĞİ PROTESTO EDECEĞİZ”
Çavuşoğlu’na sorulacak sorular sonrası Maliye Bakanlığı’na gideceklerini belirten Elmalı, “Maliye Bakanlığı’nda beceriksizliği protesto edeceğiz.” vurgusunu yaptı.
Hükümetin hayat pahalılığını asgari ücrete yansıtmadığını, kamu çalışanlarından ise kesinti yapacağını hatırlatan KTOEÖS Başkanı Elmalı, “Maliye Bakanlığı önünde hükümete bazı sorular soracağız.” dedi.
“ASGARİ ÜCRETLİNİN ELİNE İNSANCA YAŞAYABİLECEK MAAŞ GEÇMELİ”
Gerçek sosyal devlet anlayışının asgari ücretlinin eline insanca yaşayabilecek maaşın geçmesiyle olabileceğinin altının çizen Elmalı, “Sermayeden alınıp, alt tabakadan insanlara verilmeli. Asgari ücrete hayat pahalılığının yansıtılmamasını sendikalar görmezden gelemez.” ifadelerini kullandı.
Kaynak : Kıbrıs Postası
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