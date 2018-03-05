KTOEÖS soruyor: "Gizlenen amaç nedir?"

Sendikanın bugün yayınlamış olduğu "Gizlenen Amaç Nedir?" konu başlıklı basın bildirisi:
Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, nüfus, çevre alanında paketlerle
yıllardır yapılan dayatmalar ve bunlara boyun eğen hükümetler tarafından
uygulanan politikalarla Kıbrıs’ın kuzeyi her geçen gün daha büyük sorunlarla karşı
karşıya kalmaktadır. Toplumumuza hastalıklı muamelesi yapılarak hedeflenen
dönüştürme çalışmaları, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi baskılar her türlü
yozlaşmayı, yabancılaşmayı, şiddeti, mafya ilişkilerini normalleştiren bir duruma
dönüştürmüştür.
Kıbrıs’ın kuzeyinde yeni bir düzen yaratma çabasında olanlar Kıbrıs Türk
Toplumunu yok oluşa sürüklemektedir. Bu durum kabul edilemezdir.
Özellikle Eğitim bir toplumun bekasıdır. Her isteyen istediği ülkede istediği
eğitim modelini uygulayamaz. Anayasa, yasalar hiçe sayılarak, mahkeme süreçleri
bertaraf edilerek, ben böyle talep ederim diyerek kuşaklararası bitmez çatışmaları
örgütleyemez. Tüm toplumlarda yabancılar dahi eğitim ve kültürleme ile kalıcı
toplumsal barışa gider.
Hal böyle iken zorla açılan, bilinmeyen bir örgütlemeyle, kaynağı, finansmanı
bilinmeyen, Eğitim Bakanlığına çok yabancı tarikatların, vakıfların, elçiliğin, okulu
durumuna sokulan Hala Sultan İlahiyat Kolejiyle amaçlanan demokrasi dışında bir rejim yaratma sevdası mı? Ne yapılmaya çalışılmaktadır?
Kıbrıs Türk Toplumuna rağmen bu okul modellerini çoğaltmaya çalışan zihniyet neyi amaçlamaktadır?
Okulun kurulması ve sonrasında okul üzerinden yapılan örgütlenme, sadece
bu okulla sınırlı değildir. Kaynağı bilinmeyen bütçelerle ev ziyaretleri yapıp ailelere
ulaşan, kamplar, etkinlikler, kurslar düzenleyen, paketler dağıtan onlarca vakıf,
dernek ve kişiler topluma bir şeyleri empoze etmek için her alanda ideolojik,
sistematik, gizli propaganda yapmaktadır. Şantaj, para, güç kullanmaktadır. Kendi
toplumunun din dersi öğretmenlerine güvenmeyerek atamayan, yurt dışından
onlarca “öğretmen” diye atananlar arasında gizli çekişmeler, el altından yapılan
iktidar kavgası ise fetöcülük olayıyla de ispatlandığı gibi ideolojik amaçlıdır.
Ötekileştirici, ayrımcı ve sadece benden olana hayat sağlayıcıdır, ve toplumu çok
tehlikeli bir noktaya getirecek niteliktedir.
Geldiğimiz bu noktada KTOEÖS olarak soruyoruz;
1. Tüm okullarımız Eğitim Bakanlığına bağlı mıdır?
2. Yurttaş yetiştirme, öğretmen istihdam etme bizim yasalarımıza ve
anayasamıza bağlı olacak şekilde yapılacak mı?
3. Elçilik, yabancı tarikatlar, vakıflar veya bir okul aile birliği başkanının ikide
bir kışkırtıcı bir şekilde öğrencileri bile mahkemelere eylem yapmaya
çağırması yasalarımız karşısında suç değil mi?
4. Okul aile birliği başkanlarının, vakıf, derneklerin okulları mı, eğitim
bakanlığının, devletin okulları mı var?
5. Söz konusu okulda öğretmenlerin yazılı şikayetleri yalan mı? Bununla ilgili
soruşturma sonucunu etkilemek, bir şey yok hallettik demek için
düğmeye mi basıldı?
6. Her seferinde okulun sahipleriymiş gibi davrananların amacı nedir?
7. Elçilikle çalışan bazı müteahhitlere avantaj sağlanır mı? Bu okulla çok haşır
neşir olanların bir avantajı var mı?
8. Suç işleyen, düşünme ve ifade özgürlüğünü tanımayıp şiddet eylemlerine
başvurarak başı belaya girenlerin avukat, mahkeme paralarını elçilik mi
karşılar? Eğer böyleyse amaç nedir?
9. Ülkemizde de cami avlularına çocuk oyun parkı yapılmasına kim karar
verdi? Çocuk istismarlarının artış gösterdiği bu dönemde çocuk gelişimi ve
pedagoji açısından bu doğru bir yaklaşım mı?
Çocuk istismarı, kadına şiddet, insan hakları ihlalleri, baskı, sindirme,
korkutma ekseninde oluşturmaya çalışılan bu antidemokratik gerici
düzende çocuklarımızı, geleceğimizi, vakıflarda, tarikatlarda örgütlenmiş
zihniyetlerin sürüklemesine izin vermemeliyiz.
Yarın geç kalmamak için çağdaş, laik, bilimsel, birbirini ötekileştirmeyen,
Anayasa ve Eğitim Yasamıza bağlı gençler yetiştirilmeli, her alanda sürdürülen
dönüştürme çalışmalarına dur diyecek gerekli tüm tedbir ve önlemler ivedilikle alınmalıdır.
Selma EYLEM
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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