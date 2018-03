KTOEÖS soruyor: "Gizlenen amaç nedir?"

Sendikanın bugün yayınlamış olduğu "Gizlenen Amaç Nedir?" konu başlıklı basın bildirisi:

Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, nüfus, çevre alanında paketlerle

yıllardır yapılan dayatmalar ve bunlara boyun eğen hükümetler tarafından

uygulanan politikalarla Kıbrıs’ın kuzeyi her geçen gün daha büyük sorunlarla karşı

karşıya kalmaktadır. Toplumumuza hastalıklı muamelesi yapılarak hedeflenen

dönüştürme çalışmaları, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi baskılar her türlü

yozlaşmayı, yabancılaşmayı, şiddeti, mafya ilişkilerini normalleştiren bir duruma

dönüştürmüştür.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yeni bir düzen yaratma çabasında olanlar Kıbrıs Türk

Toplumunu yok oluşa sürüklemektedir. Bu durum kabul edilemezdir.

Özellikle Eğitim bir toplumun bekasıdır. Her isteyen istediği ülkede istediği

eğitim modelini uygulayamaz. Anayasa, yasalar hiçe sayılarak, mahkeme süreçleri

bertaraf edilerek, ben böyle talep ederim diyerek kuşaklararası bitmez çatışmaları

örgütleyemez. Tüm toplumlarda yabancılar dahi eğitim ve kültürleme ile kalıcı

toplumsal barışa gider.

Hal böyle iken zorla açılan, bilinmeyen bir örgütlemeyle, kaynağı, finansmanı

bilinmeyen, Eğitim Bakanlığına çok yabancı tarikatların, vakıfların, elçiliğin, okulu

durumuna sokulan Hala Sultan İlahiyat Kolejiyle amaçlanan demokrasi dışında bir rejim yaratma sevdası mı? Ne yapılmaya çalışılmaktadır?

Kıbrıs Türk Toplumuna rağmen bu okul modellerini çoğaltmaya çalışan zihniyet neyi amaçlamaktadır?

Okulun kurulması ve sonrasında okul üzerinden yapılan örgütlenme, sadece

bu okulla sınırlı değildir. Kaynağı bilinmeyen bütçelerle ev ziyaretleri yapıp ailelere

ulaşan, kamplar, etkinlikler, kurslar düzenleyen, paketler dağıtan onlarca vakıf,

dernek ve kişiler topluma bir şeyleri empoze etmek için her alanda ideolojik,

sistematik, gizli propaganda yapmaktadır. Şantaj, para, güç kullanmaktadır. Kendi

toplumunun din dersi öğretmenlerine güvenmeyerek atamayan, yurt dışından

onlarca “öğretmen” diye atananlar arasında gizli çekişmeler, el altından yapılan

iktidar kavgası ise fetöcülük olayıyla de ispatlandığı gibi ideolojik amaçlıdır.

Ötekileştirici, ayrımcı ve sadece benden olana hayat sağlayıcıdır, ve toplumu çok

tehlikeli bir noktaya getirecek niteliktedir.

Geldiğimiz bu noktada KTOEÖS olarak soruyoruz;

1. Tüm okullarımız Eğitim Bakanlığına bağlı mıdır?

2. Yurttaş yetiştirme, öğretmen istihdam etme bizim yasalarımıza ve

anayasamıza bağlı olacak şekilde yapılacak mı?

3. Elçilik, yabancı tarikatlar, vakıflar veya bir okul aile birliği başkanının ikide

bir kışkırtıcı bir şekilde öğrencileri bile mahkemelere eylem yapmaya

çağırması yasalarımız karşısında suç değil mi?

4. Okul aile birliği başkanlarının, vakıf, derneklerin okulları mı, eğitim

bakanlığının, devletin okulları mı var?

5. Söz konusu okulda öğretmenlerin yazılı şikayetleri yalan mı? Bununla ilgili

soruşturma sonucunu etkilemek, bir şey yok hallettik demek için

düğmeye mi basıldı?

6. Her seferinde okulun sahipleriymiş gibi davrananların amacı nedir?

7. Elçilikle çalışan bazı müteahhitlere avantaj sağlanır mı? Bu okulla çok haşır

neşir olanların bir avantajı var mı?

8. Suç işleyen, düşünme ve ifade özgürlüğünü tanımayıp şiddet eylemlerine

başvurarak başı belaya girenlerin avukat, mahkeme paralarını elçilik mi

karşılar? Eğer böyleyse amaç nedir?

9. Ülkemizde de cami avlularına çocuk oyun parkı yapılmasına kim karar

verdi? Çocuk istismarlarının artış gösterdiği bu dönemde çocuk gelişimi ve

pedagoji açısından bu doğru bir yaklaşım mı?

Çocuk istismarı, kadına şiddet, insan hakları ihlalleri, baskı, sindirme,

korkutma ekseninde oluşturmaya çalışılan bu antidemokratik gerici

düzende çocuklarımızı, geleceğimizi, vakıflarda, tarikatlarda örgütlenmiş

zihniyetlerin sürüklemesine izin vermemeliyiz.

Yarın geç kalmamak için çağdaş, laik, bilimsel, birbirini ötekileştirmeyen,

Anayasa ve Eğitim Yasamıza bağlı gençler yetiştirilmeli, her alanda sürdürülen

dönüştürme çalışmalarına dur diyecek gerekli tüm tedbir ve önlemler ivedilikle alınmalıdır.



Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)