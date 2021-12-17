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KTOEÖS: Şu Mektepler Olmasa Maarifi Ne Güzel İdare Ederdiniz

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KTOEÖS: Şu Mektepler Olmasa Maarifi Ne Güzel İdare Ederdiniz
KTOEÖS: Şu Mektepler Olmasa Maarifi Ne Güzel İdare Ederdiniz

Üzülerek görmekteyiz ki, ihmal edilen, ötelenen, değersizleştirilmeye çalışılan kamusal hizmetler görmezden gelindikçe, bu hizmetleri alanların mağduriyeti de gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde hükümetlerin önceliği, başta sağlık ve eğitim olmak üzere kamusal hizmetlerin altyapılarını geliştirmek ve verimliliğini artırmak olması gerekirken, bu sorumluluk yıllarca yerine getirilmemiş, bu hizmeti bekleyenlere  adeta ‘NE HALİNİZ VARSA GÖRÜNÜZ’ denilmiştir.

 

 Bilimsel akılla planlama yapılarak okulların bakım, onarım ve gelişimi düşünülmediği gibi, ayakta durabilmeleri için gerekenler de yapılmamıştır.

 

Dün Mağusa Namık Kemal Lisesi’nde meydana gelen olay, bize bir kez daha eğitimin, okullarımızın ihmal edilmemesi gerektiğini göstermiştir. Hem kamu okullarımızın altyapılarının geliştirilmesi, hem de bilimsel, nitelikli, laik eğitim verecek güvenli okulların halkın hizmetine sunulması devletin en temel görevlerindendir. Bu görev, halkını düşünen her yurtseverin sorumluluğudur.

 

Dün çok şanslıydık ki, çok daha kötü bir şekilde sonuçlanabilecek bu olay herhangi bir can kaybına neden olmadan atlatılmıştır. Okul müdürümüzün bu konuda defalarca yaptığı yazılı uyarılara ragmen uyarılar dikkate alınmamıştır. Öğrencilerimizin güven içinde eğitim alacağı okullar yaratmak görevinizdir. Ailelerin çocuklarını güvenle göndereceği okul ortamları oluşturmak sorumluluğunuzdur.

  • Devletin yıllarca ihmal ettiği okullarımızı ve kamusal eğitimi merkeze alarak bu görev ve sorumluluğu yerine getirmek için ne yapmamız gerekiyor?
  • Okullarımızda daha hangi üzücü olayların yaşanmasını bekliyorsunuz?
  • Eğitimi ihmal ediyorsunuz, siyasete kurban ediyorsunuz!

 

Dağ gibi biriken sorunları görmeden, çözüm üretmek için çaba göstermeden ‘‘Şu Mektepler Olmasa, Maarifi Ne Güzel İdare Ederdim’’ dercesine okullara yatırım yapmıyor bütçe ayırmıyorsunuz.

 

Saraya, külliyeye, siyasi atamaa, müşavire, örtülü ödeneğe, siyasi partilere bütçe bulurken eğitime bütçe ayırmıyorsunuz.

 

Bu  halk bunları hak etmiyor!

Yarattığınız düzenin enkazı altında kalan bu halkı gördükçe hiç mi

utanmıyorsunuz ?

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