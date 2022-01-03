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KTOEÖS: Tehlikeyi Görmezden Gelmeyiniz!

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Açıklamada "Bu yüzden başta Eğitim ve Sağlık Bakanları başta olmak üzere devletin tüm yetkililerini şimdiden uyarıyoruz: Tehlikeyi görmezden gelmeyiniz! Başınızı kuma gömmeyiniz!" denildi.
KTOEÖS: Tehlikeyi Görmezden Gelmeyiniz!

KTOEÖS Basın Bildirisi

 

2021 yılının son gününde ülkemizde rekor vaka sayısına ulaşılmış 666 vaka tedirginlik ve kaygıyı da artırmıştır. Tıp dünyasının yaptığı uyarılara istinaden Covid-19 Omicron varyantının çok daha hızlı bulaşabilen ve yayılım hızı çok daha yüksek olan bir varyant olduğunu biliyoruz.

 

Tabi ki BHÜK ve Eğitim Bakanlığımızın aldığı tedbirlerle ve koyduğu yasaklarla bu varyantın etkinliğini azaltacağına şüphemiz yoktur!!! Özellikle 31 Aralık 2021 Cuma günü ‘sadece’ devlet okullarında ders yapılmasını sağlayarak, öğrencilere "Okullarda ders yapabilirsiniz ancak hediye vermek ve kutlama yapmak bulaşı artırır" diyerek yetkililerin yarattıkları farkındalık takdir edilmelidir!!! Ayrıca ev ortamında yapılacak kutlamalarda  "en fazla 10 kişi" sınırlaması getirilirken, otel ve restoranlarda insanların hınca hınç bulunmasını da görmezden gelmeleri pandemi mücadelesine yeni bir boyut kazandırmıştır!!!

 

Hal böyle iken 2022 yılının ilk haftasında vaka sayılarının çok yüksek bir hızla  artış göstermesi ihtimali, okullarımızda I. Dönem sonu sınavlarının başlamasına çok kısa bir süre kalmışken, tedbirli ve öngörülü davranmayı gerektirmektedir.

 

Okullarda ve toplumda gittikçe artan vaka sayıları, denetimsiz toplu taşıma ve kalabalık sınıf ortamlarındaki sosyal mesafenin korunamayışı, çok kolay bulaşma potansiyeli olan Omicron varyantının ülkemizde gittikçe yayılması, yapılması planlanan yüz yüze sınavların ve hemen ardından öğrencilerin karne alacak olması, bu konuda başta Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları olmak üzere yetkililerin öngörülü davranmasını ve ivedilikle tedbir alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durumun görmezden gelinmesi ve  okullarda bulaşın bir anda artması halinde dönem sonu sınavlarının yapılamayacağını, öğrencilerin karne dahi alamayacak duruma sokulacağını görmekteyiz.

 

Bu yüzden başta Eğitim ve Sağlık Bakanları başta olmak üzere devletin tüm yetkililerini şimdiden uyarıyoruz:

Tehlikeyi görmezden gelmeyiniz! Başınızı kuma gömmeyiniz!

"Karne veremeyen bakanlar" olarak anılacaksınız!! Bizden uyarması!

 

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)

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