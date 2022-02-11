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KTOEÖS: Tek Çözüm Federasyon Ve Uluslararası Hukuk

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KTOEÖS: Tek Çözüm Federasyon Ve Uluslararası Hukuk
KTOEÖS: Tek Çözüm Federasyon Ve Uluslararası Hukuk

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan, Kıbrıs Türk toplumunun, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendini yönetebilen, üreten, dünya ile güçlü bağları olan bir sistemde yaşamayı hak ettiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Geylan, Kıbrıs Türk toplumunun, uluslararası hukukun dışında bırakılmanın bedelini gün geçtikçe daha ağır şekilde ödediğini savunarak, son dönemde gerçekleşen silahlı saldırıların ülkede derin hesaplaşmaların yaşandığını ortaya koyduğunu, bazı gerçekler ile bir kez daha yüzleşilmesini sağladığını ileri sürdü.

Ülkenin uluslararası hukukun dışında kalmasının, birilerinin bu coğrafyada daha rahat ve korkusuzca cirit atabilmesine imkan sağladığını ileri süren Geylan, “Türkiye’nin arka bahçesi haline getirilen bu ada yarısında yarım asırdır kumar, fuhuş, uyuşturucu, kara para aklama, sanal bahis oyunları üzerinden derin ve karanlık bir düzen oluşturulmuş, bu kirliliğin üzeri milliyetçi ve şoven söylemlerle örtülmeye çalışılmıştır” iddiasında bulundu.

Geylan şöyle devam etti:

“İki ayrı egemen eşit devlet şiarını dilinden düşürmeyip ‘Federasyon masalı artık geride kaldı’ diyenler, harikalar diyarındaki uykunuzdan ne zaman uyanacaksınız?

İki ayrı egemen devlet dediğiniz Türkiye derin devletinin ve kirli ilişkilerinin, hesaplaşmasının bu ada yarısında cirit atması mı?

İki ayrı egemen eşit devlet dediğiniz, başka ülkenin siyasi yetkililerinden talimat alarak beyanatta bulunmak mı?

İki ayrı egemen devlet dediğiniz, Kıbrıslı Türkleri ambargolar altında dünyadan izole bir şekilde yaşamasına göz yumup yok oluşa sürüklemek mi?

İki ayrı egemen devlet dediğiniz, mali yönden dışa bağımlı olmayı marifet sayıp Türkiye’den para almayı övünç kaynağı yapmak mı?”

Geylan, Kıbrıs Türk toplumunun, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendini yönetebilen, üreten, dünya ile güçlü bağları olan bir sistemde yaşamayı hak ettiğini belirtti.

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