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KTOEÖS tüm okullarda greve gidiyor, sınavlar yapılmayacak

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Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na karşı okullardaki grevler bugün de sürüyor. KTOEÖS, örgütlü olduğu tüm okullarda grev yapılacağını ve sınavların gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.
KTOEÖS tüm okullarda greve gidiyor, sınavlar yapılmayacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, örgütlü oldukları tüm okullarda bugün 08.30-12.30 saatleri arasında gereve gidileceğini ve sınıavların yapılmayacağını duyurdu.

Eylem, “Milli Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmektedir. Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.  

Güzelyurt Meslek Lisesi’nde saat 09.00’da basın açıklaması yapılacağını belirten Eylem, şöyle devam etti: 

“Oluşacak olan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır. Bu kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Eğitim Bakanlığı’na bir kez daha yasayı geri çekme çağrısı yapıyoruz.” 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve KTOEÖS, bir süredir Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na yönelik eylem ve grev gerçekleştiriyor.

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