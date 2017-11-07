KTOEÖS, Türkiye’den gönderilen öğretmenlerle ilgili mücadele başlattı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Türkiye’den KKTC’ye görevlendirilmek istenen öğretmenlerle ilgili eylemsel ve hukuki mücadele başlatıldığını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Öğretmen olan ve iş bekleyen öğretmenlerimizle 30 Ekim 2017 tarihinde toplantı yapılmıştır. Siyasi ve ideolojik amaçla TC'den gönderilen ve okullarımıza görevlendirilmek istenen 167 öğretmen dayatmasına karşı gerek eylemsel boyutta, gerekse hukuki boyutta mücadele başlatılmıştır” dedi.

Eylem açıklamasında, karar, iptal edilerek, işsiz öğretmenlerin tüm kadrolar eksik kalmayacak şekilde atanması gerektiğini kaydetti.

“Bu dayatmaya seyirci kalınmayacak gerekli mücadele verilecektir” ifadelerini kullanan Eylem, toplantıya katılan öğretmenler arasında bir komite oluşturularak sendika ile birlikte hareket planı oluşturulmasına karar verildiğini de ifade etti.