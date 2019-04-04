KTOEÖS UBP'yi ziyaret etti.

2 Nisan 2019 Salı günü sendikamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve 2011 sonrası Göç Yasası kapsamında olan öğretmenlerimizle Ulusal Birlik Partisi’ni ziyaret etti. Ziyarette sendika başkanımız Selma Eylem eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan Göç Yasasının halen yürürlükte olduğunu, adaletsiz göç yasasının sürdürülemez olduğunu ifade etmiştir.

Eylem, kamu reformunun konuşulduğu bu dönemde aynı işi yapan çalışanlar arasında farklı yasaların uygulanmasının verimliliği azalttığını dile getirmiştir. Öğretmenlerin parçalanmış ve 5-6 farklı yasaya bağlı bir duruma getirilmiş olduğunu, gayrı ahlaki, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı, adil olmayan, eşitsizlik yaratan yasanın değişmesi konusunda meclisten ivedilikle geçen yasa tasarısının olduğunu, bunun tekrar gündeme getirilip yasallaşması gerektiğinin altını çizmiştir. Sendikamızın bu sürecin takipçisi olacağını belirten başkanımız Eylem somut adım atılması talebimizi bir kez daha ortaya koymuştur.

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy konuşmasında partisine bu konuyu götürüp tartışacağını, Göç Yasasının içeriğine bakıldığında ayrışım olduğunu, tüm istihdam edilenlerin aynı haklara sahip olması gerektiğini, Göç Yasası kapsamındaki çalışanlara yönelik artışların yetersiz kaldığını, öğretmenlerde yaratılan eşitsizliğin verim ve motivasyonu düşürdüğünü belirtti. “İşletme mantığına göre kıdem, liyakat dışında farklı haklar verilirse mutlu olunmaz, verim alınmaz” diyen Taçoy, “nasıl planlayıp halledeceğiz, buna bakacağız ve size bu konuda döneceğiz” ifadelerini kullandı.