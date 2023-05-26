KTOEÖS ülkedeki tüm okullarda, KTÖS 12 ilkokulda grevde…

Ülke genelinde bir süredir ilk ve orta dereceli okullar ile Atatürk Öğretmen Akademisi'nde süren grev bugün de sürüyor. KTOEÖS ülkedeki tüm okullarda, KTÖS ise 12 ilkokulda grevini sürdürüyor.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) örgütlü olduğu tüm okullarda, Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) ise 12 okulda bugün grev yapıyor.

KTOEÖS, bugün örgütlü olduğu tüm okullarda 08.30-12.00 saatleri arasında grev ilan etti. KTOEÖS’ün sürdürdüğü grev nedeniyle orta eğitimde sınavlar yapılamıyor.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise bugün 08.00-11.00 saatleri arasında, okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için 12 okulda 3 saatlik uyarı grevi yapacaklarını duyurmuştu.

KTÖS bugün saat 11.00’de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyecek.

KTÖS’ün grevde olduğu 12 okul ise şunlar:

1. Alaniçi İlkokulu

2. Arabahmet İlkokulu

3. Değirmenlik İlkokulu

4. Karakol İlkokulu

5. Konuklar İlkokulu

6. Lefke İstiklal İlkokulu

7. Mormenekşe İlkokulu

8. Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu

9. Şht. Tuncer İlkokulu

10. Yeni Erenköy İlkokulu

11. Yeniboğaziçi İlkokulu

12. Zümrütköy İlkokulu