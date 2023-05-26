  • BIST 4.427,99
  • Altın 1252.911
  • Dolar 19.9694
  • Euro 21.4341
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

KTOEÖS ülkedeki tüm okullarda, KTÖS 12 ilkokulda grevde…

» »
Ülke genelinde bir süredir ilk ve orta dereceli okullar ile Atatürk Öğretmen Akademisi'nde süren grev bugün de sürüyor. KTOEÖS ülkedeki tüm okullarda, KTÖS ise 12 ilkokulda grevini sürdürüyor.
KTOEÖS ülkedeki tüm okullarda, KTÖS 12 ilkokulda grevde…

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) örgütlü olduğu tüm okullarda, Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) ise 12 okulda bugün grev yapıyor.

KTOEÖS, bugün örgütlü olduğu tüm okullarda 08.30-12.00 saatleri arasında grev ilan etti. KTOEÖS’ün sürdürdüğü grev nedeniyle orta eğitimde sınavlar yapılamıyor.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise bugün 08.00-11.00 saatleri arasında, okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için 12 okulda 3 saatlik uyarı grevi yapacaklarını duyurmuştu.

KTÖS bugün saat 11.00’de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” temalı basın toplantısı düzenleyecek.

KTÖS’ün grevde olduğu 12 okul ise şunlar:

1. Alaniçi İlkokulu

2. Arabahmet İlkokulu

3. Değirmenlik İlkokulu

4. Karakol İlkokulu

5. Konuklar İlkokulu

6. Lefke İstiklal İlkokulu

7. Mormenekşe İlkokulu

8. Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu

9. Şht. Tuncer İlkokulu

10. Yeni Erenköy İlkokulu

11. Yeniboğaziçi İlkokulu

12. Zümrütköy İlkokulu

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi için yasaklar bugün başladı26 Mayıs 2023 Cuma 09:03
  • Öğretmenlerden sonra Öğrencilerden Eğitim Bakanı'na çağrı26 Mayıs 2023 Cuma 08:59
  • KTOEÖS ülkedeki tüm okullarda, KTÖS 12 ilkokulda grevde…26 Mayıs 2023 Cuma 08:59
  • Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’den 97 öğretmen talep edildiğini açıkladı26 Mayıs 2023 Cuma 08:48
  • Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni Ercan’ın açılışı için yine tarih verdi25 Mayıs 2023 Perşembe 18:33
  • Bakan Oğuz, Türkiye Tohumcular Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güler’i kabul etti25 Mayıs 2023 Perşembe 18:25
  • Zorla İnsan Kaçırma ve Darp25 Mayıs 2023 Perşembe 18:13
  • İskele'de Kumarhanede Bulunmak ve Bulunmasına Müsaade Etmek25 Mayıs 2023 Perşembe 17:55
  • Emanetci Tarafından Hırsızlık Ve Sahtekarlıkla Para Temini25 Mayıs 2023 Perşembe 17:54
  • Özuslu: Düşünce ve ifade özgürlüğü için önemli bir misyon üstleneceğim25 Mayıs 2023 Perşembe 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti