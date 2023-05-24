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KTOEÖS ülkedeki tüm okullarda, KTÖS ilkokullarda grevde…

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Ülke genelinde bir süredir ilk ve orta dereceli okullar ile Atatürk Öğretmen Akademisi'nde süren grev bugün de sürüyor. Öğretmen sendikları bugün ülke genelindeki tüm okullarda grevde olacak.
KTOEÖS ülkedeki tüm okullarda, KTÖS ilkokullarda grevde…

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası’nın (KTÖS), Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na karşı sürdürdüğü grev ve eylemler bugün de devam ediyor. KTOEÖS, örgütlü olduğu tüm okullarda bugün grev yapılacağını ve sınavların gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

TÜM OKULLARDA 08.30-11.30 SAATLERİ ARASINDA GREV VAR

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bugün 08.30-11.30 saatleri arasında tüm okullarda grev yapılacağını ve sınavların yapılmayacağını açıkladı.

KTÖS 13 OKULDA GREVDE

KTÖS, nüfus yoğunluğu yüksek olan ve kalabalık sınıflarda eğitim vermek durumunda kalan 13 okulda bugün grev yapacak.

Sendika, grev yapılacak Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerindeki okulları şöyle duyurdu:

Lefkoşa bölgesi; Gönyeli İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu.

Girne Bölgesi; 23 Nisan İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu.

Gazimağusa bölgesi; Alasya İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulu.”

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, geçtiğimiz yaz tepki gösterdikleri Öğretmenler Yasası’ndaki değişikliğin yeniden gündeme getirilmesini eleştirerek, eğitimin gerçek gündeminin bu değişiklik olmadığını belirtti.

Öğrenci nüfusu fazla okullarla kalabalık sınıfların eğitimdeki sorunların başında geldiğini kaydeden Maviş, hükümetin vatandaşlık ve nüfus politikasını eleştirerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nı okullara ve öğretmenlere gerekli desteği sağlamamakla suçladı.

Maviş, KTÖS’ün okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için grevde olacağını, bugün saat 11.00’de Gönyeli İlkokulu önünde yapılacak basın açıklamasının “Kalabalık Sınıflar Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” temasıyla olacağını belirtti.

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