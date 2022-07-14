KTOEÖS: Uyarıyoruz ! Öğretmen Haklarına Saldırmaktan Vazgeçin!

Ülkemiz yangın yeri, ne acıdır ki bu yangını körükleyenler kendi insanını önemsemeyen,

birilerine yaranma peşindeki siyasiler, sermaye ile kucaklaşan, uşaklık yaparak halkına sırtını

dönenlerdir.

Ülkede ne varsa talan etmeye yemin etmişçesine hareket etmekte, menfaat, öngürüsüzlük,

işbilmezlikle çevre, ormanlar ve kıyılar yok edilmekte, geri döndürülemez bir hale sokularak

çocuklarımızın geleceği çalınmaktadır. Orman arazilerinin rantı, yangınlar, kıyıların peşkeşi,

denizlerin kirletilmesi, beceriksizlik ve rant siyasetinin sonucudur ve maalesef bu anlayış ne

ilktir ne de son olacaktır.

Bu becerisizlik ve rant her alanda kendini göstermektedir. Asgari ücrete, oluşan HP yi dahi

yansıtmayarak asgari ücretliyi daha da dibe iterek alım gücünü koruyamayanlar, halkın yüzüne

baka baka elektrik üretimi için akaryakıt alımına fazladan 80 milyon TL ödemeyi, insanımız

yaşamını nasıl sürdüreceğinin endişesini taşırken, uyku uyuyamayacak duruma gelmişken,

4,800 € maaş ile dış temsilciliklere atama yapmayı, ‘‘ İlle de Saray, İlle de Külliye ’’ diyerek

620 milyon TL parayı buraya vermeyi kendilerine yakıştırmakta ve bu güruh kendilerinin

‘‘Vatansever’’ olduğunu iddia etmektedir. Yazıklar olsun size, sizden utanıyoruz !!!

Ülke uyuşturucu, kara para, mafya yuvası haline gelmiş, karanlık işler, tehdit, haraç faili

meçhul cinayetler işleniyorken bir anda kendini kahraman ilan eden bakanlar

utanmadan demeç vermektedirler. Hiç mi kendinize saygınız yok !!!

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bu sahnede yer bulabilmek için belli ki kendine

‘‘Öğretmen Düşmanlığını’’ görev edinmiştir.

Eğitim daha iyi nasıl olur diye, eğitimde sorunların çözümlerini konuşmak için bir defa bile

sendikamızla görüşmemesine rağmen iş hak budamaya, öğretmenlerin kazanılmış haklarına

saldırmaya gelince Eğitim Bakanı olduğunu hatırlamaktadır. Daha acı olan tarafı ise toplumu

yanıltacak şekilde ‘‘Bakanlık Olarak Öğretmenlerimizi Destekliyoruz’’ ve ‘‘Ülkemizin

Geleceğini Öğretmenlerimizle Kurguluyoruz ’’ diyebilmektedir.

Nazım Çavuşoğlu’na soruyoruz ;

1. Ülkenin geleceğini kurguladığınızı söylediğiniz öğretmenlerle nerde, ne zaman bir araya

geldiniz? Bu öğretmenler kimlerdir?

2

2. 2800’ü aşkın üyesiyle eğitim alanında örgütlü en büyük sendika olan KTOEÖS ile

görüşmekten korkuyor musunuz?

3. Öğretmenlerimizi destekliyoruz derken ;

 Her gün okullarına gidebilmek için yüzlerce km yol kat eden öğretmenlerimiz lojman,

yolluk, toplu taşıma hazırlığı mı var ?

 Göç yasasına mahkum ederek fakirleştirdiğiniz öğretmenlerimizin, gasp ettiğiniz 2.

Üniversiteden mezun olması halinde kazanacağı barem içi artışlarını vermek için çalışma

mı başlattınız?

 Yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan Erenköy Lisesi, Cumhutiyet Lisesi, Namık

Kemal Lisesi gibi okullarımız için bu tehlikeyi hasır altı etmeyecek bir çalışma mı

yapılıyor?

 Okullarda; kağıt üstünde görünen ancak gerçekte olmayan okul bütçeleri ile ilgili çalışma

mı yapıyorsunuz?

 Taşeronlaşma ile çalıştırıp maaş vermediğiniz okul çalışanı hademelerle ilgili kadro

yaratıp güvenceli çalışma ortamı yaratma çabanız mı var?

 Önümüzdeki eğitim yılında 40-45 kişilik sınıflarda ders yapmak zorunda kalacak

öğrenci-öğretmenler için çalışmanız nedir?

 Eğitimde yıllarını harcamış ve devlet kadrolarına sonradan atanan öğretmenlerimizin

özelde öğretmenlik yaptıkları yılların görmezden gelinmemesi adına ne yapıyorsunuz?

 Mağusa’dan çıkıp 2 gün Güzelyurt’a, 2 gün Lapta’ya, 1 gün Erenköy’e giden

öğretmenlerimize ya da Lapta’dan 3 gün Erenköy’e 2 gün Akdoğan’a giden

öğretmenlerimize ve bu durumda göç yasasına tabi yüzlerce öğretmenimize bakanlık

olarak desteğiniz nedir?

Bu soruları çoğaltmak pek tabi mümkündür ancak Sayın Bakana hatırlatırız ;

‘‘Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz’’ ,

Öğretmen- Eğitim adına tek bir adım atmadınız. Halkı yanıltmaktan vazgeçin,

yaptığınız tek icraat ‘‘Öğretmenlere ve Haklarına Saldırmaktır’’. Uyarıyoruz,

Kendinize Gelin !!!