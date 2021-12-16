KTOEÖS ve KTÖS Meclis Önünde Basın Açıklaması Yaptı

AÇIKLAMAYA SENDİKAL PLATFORM ÇATISI ALTINDAKİ BAZI SENDİKA TEMSİLCİLERİ DE DESTEK VERDİ.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Mali Kayıplar ve Vergi Düzenlemesi” hakkında Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

İki sendikaya, Sendikal Platform çatısı altında bulunan KTAMS, Koop-Sen, Güç-sen, Dev-İş’ten temsilciler de Meclis önüne gelerek destek verdi.

Tüp gaz da getirilen basın açıklamasında, “Siz Seçim Derdinde, Biz Geçim Derdinde” ve 1 sterlinin kaç TL’ye denk geldiğini yazan pankartlar da açıldı.

ELMALI

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı açıklamada, geçen hafta perşembe günü yaptıkları açıklamada ülkedeki ekonomik durumu değerlendirdiklerini hatırlatarak, bir hafta sonra yine Meclis önünde olduklarını kaydetti.

Bir haftada tüp gazın 140 TL’den 180 TL’ye çıktığını, 1 sterlinin kaç TL’ye denk geldiğini gösteren pankartın da güncelliğini yitirdiğini belirten Elmalı, ekonomik açıdan gittikçe batan ve çıkmaza sürüklenen bir noktada olunduğunu savundu.

Hükümetin argümanlarının bambaşka olduğunu, gündeminin seçim olduğunu ileri süren Elmalı, insanların alım gücünün nasıl eridiğinden haberdar olunmadığını iddia etti.

“Kuru ekmeğe muhtaç olan insanların her gün arttığının farkında değildirler” diyen Ozan Elmalı, “hiçbir adım atılmamasının” üzüntü verici olduğunu söyledi.

İki sendikaya Sendikal Platform çatısı altındaki bazı örgüt temsilcilerinin de katılarak destek verdiğine işaret eden Ozan Elmalı, çoğalmaya devam edeceklerini kaydetti.

“ARTIK SIRTINIZI HALKINIZA DÖNMEKTEN VAZGEÇİN, YÜZÜNÜZÜ DÖNÜN”

Hükümete geçen hafta yaptıkları çağrıyı yineleyen KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, “Artık sırtınızı halkınıza dönmekten vazgeçin, yüzünüzü dönün” diyerek, insanların ekonomik açıdan içinde bulunduğu durumun anlaşılmasını istedi.

Elmalı, her hafta Meclis önünde olmaya devam edeceklerini belirterek, meydanlara artarak geleceklerini kaydetti.

Namık Kemal Lisesi’nde tavan çökmesi olayına da değinen Ozan Elmalı, şanslı olunduğu için can kaybı yaşanmadığını ifade etti. Elmalı, ülkede kaynak olduğunu, ancak kamusal hizmetlere harcanmadığını savundu.

Elmalı, Namık Kemal Lisesi’ndeki olayla ilgili bir soru üzerine, okul müdürünün olaydan önce sorunu ilgili makamlara ilettiğini ancak adım atılmakta geç kalındığını söyledi.

ELCİL: “TÜM TOPLUMUN SESİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise, basının seslerinin duyurmasının önemli olduğunu belirterek, “Tüm toplumun sesi olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Siyasilerin verdikleri sözlerin arkasında durmadığını ileri süren Elcil, “Şu anda onlar için en önemli olay seçim” dedi.

Halka doğrunun söylenmediğini, sorunun özünün konuşulmadığını savunan Şener Elcil, sterlinin artışına dikkat çekerek, toplumun fakirleştiğini söyledi.

“Geleceğe böyle yürüyemeyiz” ifadelerini kullanan KTÖS Genel Sekreteri Elcil, “Lafla peynir gemisi yürümüyor. Yaşayan ancak bunun sıkıntısını anlayabilir” diyerek, insanların geçinemediğini kaydetti.

“İnsanlarımızın bu çöküntünün altında kalmasına kesinlikle gönlümüz razı değil” diyen Elcil, bazı iş adamlarına yönelik eleştiride bulundu.

“Biz Kıbrıs’ta kalacağız, bizim ülkemiz burasıdır” ifadelerini kullanan Elcil, geleceğe yürünecekse Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs Türkler ve ülkede yaşayanlarla beraber yürüyeceklerini söyledi.

KTÖS Genel Sekteri Elcil, “Bizim ülkemiz bize yeter, yeter ki yakamızdan düşsünler, TL’lerini de alıp, güle güle gitsinler” şeklinde konuştu.

Elcil bir soru üzerine, sorunun çözümünün kısa vadede hayat pahalılığı ödeneğinin 2 ayda bir verilmesi, TL kullanımın kaldırılması ve yerine stabil para biriminin getirilmesi olduğunu söyledi. Şener Elcil, esas çözümün ise “Kıbrıs’ın birleştirilmesi” olduğunu belirtti.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Konuşmaların ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, toplumun çok büyük bir kesimi için koşulların her geçen gün kötüleştiği, çıkmaza sürüklendiği belirtilerek, bu durum karşısında olumlu tek bir adım atılmadığı savunuldu.

İnsanların temel tüketim maddeleri olan süt, ekmek, et, temizlik malzemelerinin her gün zamlandığı ifade edilen açıklamada, son 6 ayda tüp gazın yüzde 100, benzinin yüzde 92 arttığı dile getirildi.

Dövizin yükselişiyle borç yükü altında ezilen toplumun bankalara rehin durumda olduğu ileri sürülen açıklamada, “Nakdi Varlıkların Kayıt Altına Alınması Kararnamesi” eleştirilerek, hükümetin, kamu emekçisi, öğretmen ve asgari ücretli çalışanın sırtına bir de ek vergi yüklemek için çalışma yaptığı iddia edildi.

“GELİR VERGİSİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI BİR FİYASKO”

Açıklamada, “Gelir Vergisi matrah dilimlerinin yarattığı adaletsiz dağılımın önüne geçmek” olarak gösterilen Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bir fiyasko olduğu” öne sürüldü.

Güney Kıbrıs ve Türkiye’de uygulanan gelir vergisi tarifeleri paylaşılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta yıllık 60.000 Euro kazanç üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nde ise yıllık 48.000 Euro kazanç üzerine uygulanan en yüksek vergi oranının, KKTC’de ise yıllık 6.250 Euro kazanç elde eden tüm vatandaşlara uygulanacağı savunuldu.

Açıklamada, “Bayat ekmeğe muhtaç bir toplum yarattınız. Bankalara, tefecilere rehin bir toplum yarattınız. Elinde ne varsa satmak zorunda kalan bir toplum yarattınız. Eserinizle övünün” denildi.