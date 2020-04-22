KTOEÖS ve KTÖS Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını istişareye çağırdı

Açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle dünyadaki tüm ülkelerde olduğu gibi ülkede de olağanüstü bir durum yaşandığına dikkat çekildi.

KTOEÖS ve KTÖS, tek taraflı kararlar aldığını savunduğu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını kendileri ile istişare etmeye çağırdı

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan ortak açıklamada, eğitimde temel eğitim paydaşının KTOEÖS ve KTÖS olduğu belirtilerek, “Umarız oldu bittilerle, ben yaparım olur mantığıyla hareket edip duvara toslayınca öğretmeni suçlamayı kurtuluş yolu olarak seçmeye kalkmazsınız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle dünyadaki tüm ülkelerde olduğu gibi ülkede de olağanüstü bir durum yaşandığına dikkat çekildi.

Ülkede salgına karşı alınan önlemlerde, yapılan testlerde yetersiz kalındığı ve testlere güvenilirliğin olmadığı savunulan açıklamada, hükümete yönelik salgın hastanesi, sağlık ve ekonomik kararlar, ileriye yönelik planlar konusunda eleştirilerde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kolej sınavı, sınavla öğrenci alınan diğer okulların giriş sınavları ve eğitimde diğer konularla ilgili birtakım kararları kamuoyuyla paylaştığı, hatta bu kararları eğitim paydaşlarıyla aldıklarını ifade ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sayın Bakan’a yasanın öğretmeni temsil eden yetkili sendikalarla iş birliğini emrettiğini, temel eğitim paydaşının sendikalarımız KTOEÖS ve KTÖS olduğunu hatırlatmak isteriz.

Umarız oldu bittilerle, ben yaparım olur mantığıyla hareket edip duvara toslayınca öğretmeni suçlamayı kurtuluş yolu olarak seçmeye kalkmazsınız.

Ayrıca Sayın Bakan’a sormak isteriz; defalarca istişare çağrısı, iş birliği ve yardım önerisi yapmamıza rağmen neden tek taraflı kararlar üretmekte ısrar etmektesiniz?

Yasa bu konuda net ortaya koyduğu halde sizin yok saydığınız ama birlikte kararlar ürettiğinizi ifade ettiğiniz eğitim paydaşları kimlerdir?

Demokratik katılımcılık ilkesini yok sayarak aldığınız tepeden inme kararların ve ben yaparım olur mantığının kaosa neden olacağını bilmiyor musunuz?

Sendikalarımız, bu kriz döneminde, halkımızla, öğrencilerimizle, velilerimizle dayanışmayı, desteği ve paylaşmayı gerçekleştirmiş, gerçekleştirmeyi sürdürecektir. Gelecek nesillerin çağ dışı anlayışlarla, bilimsel olmayan yaklaşımlarla yetiştirilmesine izin vermeyecek, eğitimin niteliğinin, eğitime erişimin ve yurttaş yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunun bir virüs tarafından hepimize bir kez daha hatırlatıldığı gibi bilimsel nitelikli kamusal eğitim için verdiği mücadeleye devam edecektir.

Eğitim Bakanlığına bir kez daha çağrı yapar, eğitimdeki kayıpların telafisi, sınıf geçme, sınavlar, akademik takvim, öğretmen nakil ve atamaları ve eğitimde tüm konularla ilgili yasanın gereğini yerine getirmesi ve sendikalarımızı ivedilikle istişareye çağırması gerektiğini, tecrübe edinildiği gibi tek taraflı üretilen kararların sonucunun felaket de getirebileceğini hatırlatmak isteriz.”