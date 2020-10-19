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KTOEÖS ve ÖYAK’ın uzaktan eğitime erişemeyen çocuklara destek kampanyası devam ediyor

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KTOEÖS ve ÖYAK’ın uzaktan eğitime erişemeyen çocuklara destek kampanyası çerçevesinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği 25 adet tablet bağışında bulundu.
KTOEÖS ve ÖYAK’ın uzaktan eğitime erişemeyen çocuklara destek kampanyası devam ediyor

KTOEÖS ve ÖYAK’ın uzaktan eğitime erişemeyen çocuklara destek kampanyası çerçevesinde Kıbrıs Türk Tabipler Birliği 25 adet tablet bağışında bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut bugün tabletleri KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel’e teslim etti. 

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel konuşmasında, Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut’a eğitime destek adına gösterilen katkıdan dolayı teşekkür etti.

Gürkut’un sağlık hizmetinin verilmesiyle ilgili yoğun çaba içerisinde eğitime de zaman ayırmasından  memnun olduklarını dile getiren Gökçebel, en ihtiyaçlı ve en mağdur olanların hizmete en az ulaşabilenler oluğunu kaydetti.

Gökçebel eğitimde ve sağlıkta nitelikli hizmet alınamadığının görüldüğünü söyleyerek, şu anda eğitme hala daha kaç öğrencinin erişemediğinin bilinmediğini belirtti. 

Gökçebel, tabletlerin en ihtiyaçlı öğrencilere ulaştırılacağını kaydederek, destek veren Birlik üyelerine de teşekkür etti.

Gökçebel ayrıca, kadrosu ve bütçesi olmayan okullarda hangi tedbirlerin alındığının denetlenmesi gerektiğini söyledi ve Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarına  çağrıda bulundu.

GÜRKUT

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut da, sağlıkta eksikliklerin tamamlanması için tüm örgütlerin bir arada olduğunu ve çok önemli ihtiyaçlarının da bu sayede giderildiğini kaydetti.

Birlik olarak kurulan fondan pandemi döneminde birçok ihtiyacın karşılanması yönünde çaba harcadıklarını dile getiren Gürkut, bu dönemde en çok sağlığın yanında eğitimin de etkilendiğini belirtti.

Eğitimin devam etmesi ve oluşan engellerin aşılması için katkı koymaya çalıştıklarını dile getiren Gürkut, “Eğitime katkı koyma adına eğer çorbada bir tutam tuz olmuşsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Eğitime destek kampanyanın hesap numarası şöyle:

“Eğitimde Dayanışma Hesabı” Uban no: “CT961120000730000130400000051” 
(HUR/YIL)        FOTOĞRAFLI

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