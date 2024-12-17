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KTOEÖS yarın grev ve eylem yapacak

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın 11.30-13.05 saatleri arasında tüm Lefkoşa okullarında grev ve Meclis önünde eylem yapacağını duyurdu.
KTOEÖS yarın grev ve eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın 11.30-13.05 saatleri arasında tüm Lefkoşa okullarında grev ve Meclis önünde eylem yapacağını duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan açıklamaya göre, “Eğitimde ve okullarda yaşanan sorunlara, hayat pahalılığı ile halkın cebine yapılan saldırılara, yasa dışılık, eşitsizlik, yolsuzluk, hırsızlık ve adaletsizliklere, Sosyal Güvenlik ve göç yasasından atanan öğretmenlerin yaşadığı sorunlara, toplu iş sözleşmesi ve yasa gücünde kararnamelerle sendikalara yapılan saldırılara yeter demek için” grev ve eylem yapılacak.

Grev yarın 11.30-13.05 saatleri arasında tüm Lefkoşa okullarında uygulanacakken, öğretmenler saat 11.45’te Sendika binasında toplanarak Meclis ve Türkiye Büyükelçiliği önüne yürüyecek.

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