KTOEÖS yarın Meclis önünde pankartlı eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın saat 10.00’da Meclis önünde eylem yapacağını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selam Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, eylem öncesi saat 09.30’da Atatürk büstüne çelenk konulacak.

Eylemin duyurulduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Öğretmenlik mesleğini yok etmeye çalışan, eğitimin içini boşaltarak, muhafazakârlaştıran, çağ dışı bırakan, kamusal, bilimsel laik eğitimi yok eden anlayışla mücadeleye devam edeceğiz.



Toplumlarının aydınlık yüzü olan öğretmenlerimiz yok edilmek istenmektedir.

Statümüze, haklarımıza ve gerçek değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.



Köle olmayı, işsiz-aşsız bırakılmayı kabul etmeyeceğiz.”

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Selma Eylem, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle her yıl AKM'de düzenlenen törenin bu yıl seçim yasakları yüzünden iptal edilmesi ve sadece çelenk koymanın yapılacak olması üzerine bu yola başvurduklarını belirtti. Selma Eylem, Meclis önüne giderek eğitimdeki sorunları ve öğretmenlerin haklarının budanmasını gündeme getireceklerini söyledi. Eylem, yarınki eylemde ayrıca seçimden sonra oluşacak yeni oluşacak hükümette de bu konuların takipçisi olacaklarını vurgulayacaklarını ifade etti.