 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.026
  • Altın 162,827
  • Dolar 3,9195
  • Euro 4,6430
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAEn son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı

KTOEÖS yarın Meclis önünde pankartlı eylem yapacak

» »
KTOEÖS yarın Meclis önünde pankartlı eylem yapacak
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın saat 10.00’da Meclis önünde eylem yapacağını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selam Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, eylem öncesi saat 09.30’da Atatürk büstüne çelenk konulacak.

Eylemin duyurulduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Öğretmenlik mesleğini yok etmeye çalışan, eğitimin içini boşaltarak, muhafazakârlaştıran, çağ dışı bırakan,  kamusal, bilimsel laik eğitimi yok eden anlayışla mücadeleye devam edeceğiz.
 
Toplumlarının aydınlık yüzü olan öğretmenlerimiz yok edilmek istenmektedir. 

Statümüze, haklarımıza ve gerçek değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 

Köle olmayı, işsiz-aşsız bırakılmayı kabul etmeyeceğiz.”

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Selma Eylem, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle her yıl AKM'de düzenlenen törenin bu yıl seçim yasakları yüzünden iptal edilmesi ve sadece çelenk koymanın yapılacak olması üzerine bu yola başvurduklarını belirtti. Selma Eylem, Meclis önüne giderek eğitimdeki sorunları ve öğretmenlerin haklarının budanmasını gündeme getireceklerini söyledi. Eylem, yarınki eylemde ayrıca seçimden sonra oluşacak yeni oluşacak hükümette de bu konuların takipçisi olacaklarını vurgulayacaklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LTB'den yol kapama duyurusu20 Kasım 2017 Pazartesi 17:07
  • Su İşleri Dairesi'nden uyarı: Lefkoşa 3 gün susuz!20 Kasım 2017 Pazartesi 11:38
  • Evde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı!17 Kasım 2017 Cuma 16:19
  • Gazeteci Kemal Aşık, ölümünün 28. yıldönümünde anıldı17 Kasım 2017 Cuma 13:50
  • LTB’nin işletmelere yönelik denetimleri sürüyor17 Kasım 2017 Cuma 13:24
  • “Madde Bağımlılığı Eğitimi”ne katılan 38 mahkuma belgeleri verildi16 Kasım 2017 Perşembe 15:57
  • İstihdam garantili meslek eğitimi kayıtları uzatıldı16 Kasım 2017 Perşembe 15:46
  • Benli’den Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne teşekkür ziyareti16 Kasım 2017 Perşembe 14:08
  • Özgürgün, Solo Türk ekibini kabul etti16 Kasım 2017 Perşembe 14:01
  • Ertuğruloğlu Solo Türk pilotlarını kabul etti16 Kasım 2017 Perşembe 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti