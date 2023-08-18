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KTOEÖS :Yaşanan Magandalığı Kınıyoruz

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"Eğitimin süresinin değil niteliğinin önemli olduğunu, insan yetiştirmedeki önemini bir kez daha, Apostolos Andreas Manastırında yaşanan papaza taciz ve mobbing olayıyla anlamış olduk."
KTOEÖS :Yaşanan Magandalığı Kınıyoruz

İşte açıklama; 

Eğitimin süresinin değil niteliğinin önemli olduğunu, insan yetiştirmedeki önemini bir kez daha, Apostolos Andreas Manastırında yaşanan papaza taciz ve mobbing olayıyla anlamış olduk.

 

Müfredat içerikleri, kültürel ve dil açısından çeşitliliği yok sayan, farklı inanç ve kimlikleri dışlayıp etnik kimlik ve dini inanç üzerinden şekillendirilip ‘dini ve milli değerleri’ öne çıkarıyorsa, bilimsel bir temel üzerinde ve eğitimin gerçek ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmemiş ise nitelikli bir eğitim mümkün değildir. Böyle bir sistemle elde edeceğiniz sonuç da demokrasi karşıtı, ırkçı, etnik ayrımcı, dışlayıcı, cins ayrımcı (homofobik), farklı kültürleri yok sayan, savaş yanlısı olup, yollarda trafik canavarı, barlarda acımasızca döverek insan öldüren, kadına, çocuğa,  şiddet uygulayan hayvanlara eziyet eden, manastırda papaza mobbing uygulayan kişiler olarak karşınıza çıkar.

 

İlahiyat koleji, Kuran kursları, vakıf, dernek, tarikatların ideolojik çalışma ve faaliyetleri, dinin siyasete alet edilerek Apostolos Andreas’a mescit yapılacağı beyanatları elbette ki bu sonucun önemli faktörlerindendir.

 

Eğitim Bakanlığına bir kez daha çağrı yapıyoruz, çağdaş, laik, bilimsel, nitelikli, parasız kamusal eğitim her çocuğun en temel hakkıdır. Eşit, nitelikli eğitim olanaklarını her çocuğa sağlamak devletin ve Eğitim Bakanlığının sorumluluğundadır. Bilimin, sanatın, sporun, iç içe olduğu, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini özgürce ifade edebileceği, farklılıklara saygı gösteren, demokratik, insan haklarına saygılı insan yetiştirme hedefiyle laik ve bilimsel eğitim politikalarını hayata geçirmek zorundasınız. Bu politikalar toplumumuzun geleceğini belirleyecektir.

 

Sadece haftalık ders sayısını artırıp başka hiçbir hazırlık yapmaz, eğitime yeterli yatırım yapmaz, nitelikle ilgili hiçbir derdiniz olmazsa, hiçbir adım atmaz göz ardı ederseniz, bugün her alanda yaşadığımız magandalıklara son vermiş olmazsınız. Sadece oluşmakta olan toplum modelinden birinci derecede sorumlu olursunuz.

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

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