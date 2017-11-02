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KTOEÖS: “Yeni öğretmen sendikası AKP tarafından kurduruldu”

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KTOEÖS: “Yeni öğretmen sendikası AKP tarafından kurduruldu”
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yeni öğretmen sendikasının Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından Büyükelçilik aracılığıyla kurdurulduğunu iddia etti.

Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Daha önce birçok kez işbirlikçi hükümetler, Sivil Savunma, TC Elçiliği tarafından kurdurulan, seçim yarışına sokulan grup, dernek, sendika ile çökertilmeye, esir alınmaya çalışılan öğretmen sendikalarına karşı bir kez daha AKP’nin Elçilik aracılığıyla yeni bir saldırı organize ettiğini” iddia etti.

Eylem açıklamasında “Yıllardır gizlice yürüttüğü çalışmaları gün yüzüne çıkarmış ve ülkemizde yeni bir öğretmen sendikası kurdurtmuştur. 'Kültür Anlaşması' çerçevesinde getirildiği iddia edilen ve toplumumuz için hedeflenen mühendisliğin bir parçası olan, aşağı yukarı her okulumuza monte edilen görevlendirme öğretmenlerden raporlar alarak öğretmen sendikalarını itibarsızlaştırma politikaları sürdürülmüş, şimdi ise zayıflatma hamlesine geçilmiştir” ifadelerini kullandı.

AKP’nin, Türkiye'de Eğitim-Sen'e ve diğer sendika ve kurumlara karşı sürdürdüğü saldırıları KKTC’de de uygulamaya çalıştığını ileri süren Eylem,  insan hak ve özgürlükleri için, bilimsel, eşit, laik, demokratik, parasız kamusal eğitim ve haklar için mücadele eden güçlü  sendikaları itibarsızlaştırma, zayıflatma ve dağıtma hamleleriyle baskıların her gün dozu artırılarak sürerken öğretmen hakları da her geçen  gün geriye götürülmekte olduğunu savundu.

Eylem, Türkiye’de onlarca yandaş sendika kurdurarak torpille, mülakatla işe alınanları bu sendikalara üye yaptıran anlayışın, TC Büyükelçiliği’nde çalışarak Kuzey Kıbrıs’ta yeni yandaş sendika  kurma startını bir kez daha TC Büyükelçiliği’nde verdiğini iddia etti.

Eylem “omurgasız” olduğunu iddia ettiği hükümete eleştirilerde bulunarak, “Demokrat, laik, dik duran, özgür, onurlu toplumumuz ve öğretmenimiz, dün olduğu gibi, bir kez daha ortaya konan bu yeni açık saldırıya, yani yandaş sendikaya  asla prim ve fırsat vermeyecek, boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.

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