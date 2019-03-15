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KTOEÖS yetkilileri Demokrat Parti'yi ziyaret etti

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KTOEÖS yetkilileri Demokrat Parti'yi ziyaret etti
KTOEÖS yetkilileri Demokrat Parti'yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri Demokrat Parti’yi ziyaret etti.
DP’den verilen bilgiye göre, KTOEÖS Yönetim Kurulu üyeleri ve Eylem Komitesi, 2011 sonrası “Göç Yasası” olarak adlandırdıkları yasa kapsamında olan öğretmenlerin yaptığı ziyarette, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, halen yürürlükte olan Yasanın sürdürülebilir olmadığını söyledi.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer de, sendikaların ülke için çok önemli olduğunu dile getirerek, söz konusu yasanın o dönemde ülkede yaşanan gençlerin işsizlik sorunu ve kamu maliyesinin yapısı göz önünde bulundurularak geçirildiğini söyledi.

Yasanın yurt dışında olan gençlerin istihdamına yönelik hayata geçirildiğini ifade eden Özcafer, “Genel Başkanımız, Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın dile getirilen farklılıkların kapatılmasına yönelik çeşitli adımlar attığı bilginizdedir. Eğer bir ülkede gelirlerinizin yüzde 80- 85 i kamu harcamalarına gidiyorsa geriye dönük herhangi bir proje için ya da bazı şeyleri iyileştirmek için zamana ihtiyacınız olur” dedi.

Kamu gelirlerinde artış olduğunu belirten Özcafer, “gelirlerde artış var. Erken seçimden dolayı bütçenin geçmesi gecikmiştir. Siyasi istikrar olmayan bir ülkede hiç bir şeyde istikrar yakalayamazsınız. Maliye Bakanımızın fırsat eşitliğini ortadan kaldıran söz konusu yasa ile ilgili hassasiyeti ortadadır. İyi niyetimizden hiç kuşkunuz olmasın, gerekli adımların atılması için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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