KTOEÖS yönlendirme sınavının "şaibeli" olabileceğini öne sürdü

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yönlendirme sınavı ve sonuçlarını eleştirerek, sonuçların şaibeli olduğu izlenimi yarattığını belirtti.

Eylem yaptığı yazılı yazılı açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın yasa tüzük tanımaz kararlarının, “ben yaparım olur” tavrının, “iş bilmez, şeffaf ve anlaşılır olmayan” uygulamalarının her geçen gün artarak devam ettiğini ileri sürdü.

Yönlendirme sınavını ise fiyasko olarak nitelendiren Eylem, sınav sonuçları açıklanırken bir saat arayla farklı iki liste yayımlandığını, ilk listede kazanan bazı öğrencilerin ikinci listede kazanmadığını veya bazı kazanmayanların kazandığını savundu.

Bu durumun öğrencilerde hayal kırıklığı yarattığına işaret eden Eylem, şöyle devam etti:

“Puan hesaplamaları ise anlaşılır olmayan bir şekilde karmakarışık, şeffaf ve adil değil. Avrupa’dan örnek alınarak uygulandığı iddia edilen 't puanı' hesaplaması formülü başarılı bir öğrencinin okulundaki diğer mezunlar daha az başarılısıyla ortalamasını ve sınavda çok iyi yapsa dahi sonuçtaki başarısını aşağıya çekiyor. Bu mu sizin adaletiniz? Bu uygulamayı hangi amaçla yapıyorsunuz? Neden bu kadar karmaşık hale getirip sizin dışınızda hiç kimsenin formülü uygulayıp hesaplayamayacağı bir uygulama yapmaktasınız ve bunun için kullandığınız verileri sizin dışınızda kimse bilmiyor? Bu mu şeffaf, adil, eşit uygulama? Bu ne ciddiyetsizlik! Ne hakkınız var sizin öğrencilerde hayal kırıklığı yaratmaya, gelecekleriyle oynamaya?”

Meslek lisesine yeni bölüm açılması konusunu da eleştiren Eylem, “Tercihler tamamlanıp yerleştirmeler bittikten sonra boş kalan kontenjanlara yerleşebilecek sayı listesi yayınlanırken Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ne Harita Tapu Kadastro Bölümü de eklenerek okullara duyuruldu. Seçenek olarak öncesinde görünmeyen ve öğrencilere seçme şansı tanınmayan bu bölümü sonradan açmanızın amacı nedir? Böyle yanlı taraflı partizanca eşitlik ilkesine aykırı etik olmayan bir şekilde yaptığınız bu hareketle kime kimlere yarar sağlamayı hedefliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

KAYIT KABUL TÜZÜĞÜ’NE AYKIRI DAVRANIŞ

Gazimağusa bölgesinde bir okulda, Kayıt Kabul Tüzüğü’ne aykırı davranıldığını da ileri süren Eylem, geçen ağustos ayından beri münhal ilan edilerek, sınavları yapılan ancak atamaları yapılmayarak bazı okulların müdürsüz, muavinsiz bırakıldığını ifade etti.

Eylem, şöyle devam etti:

“Sınava girecek adayların kriter puan hesaplamaları yine aynı tüzük tanımaz anlayışla aylardır tamamlanmamıştır. Torpil, adam kayırma, kişiye göre yasaların, sıralamanın, kriter puanlarının ayarlanması algısı yaratan bu durum, bilmeden hata olsa bile bu kadarı da olmaz dedirtecek hale gelmiştir. Okulların yeni öğretim yılına eksik kadrolarla başlamasının yaratacağı sıkıntılar, sorunlar eğitimde yaşanacak aksaklıklar bakanlığın sorumluluğunda değil midir? Yoksa sorumluluklarını bilmiyor mu?”

KTOEÖS Başkanı Eylem, halka, öğrencilere “şaibelerle, torpillerle yönetilmeye son vermek, adaleti sağlamak, birlikte mücadele için sendikaya müracaat etmeleri”; bakanlık yetkililerine de, “yasa tanımaz, tüzük tanımaz, keyfi, partizan, iş bilmez ciddiyetsiz karar ve uygulamalarına” son vermeleri çağrısında bulundu.