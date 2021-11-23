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KTOEÖS: Yüz Yüze Eğitimi Önemsiyor musunuz? İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitime ara

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Açıklamada "Okulların açıldığı ilk günden yüz yüze eğitimin devam etmesi için kararlılıkla sürecin takipçisi olacağını söyleyen sendikamız, aynı kararlılığı hükümet yetkililerin göstermediğine üzülerek şahit olmaktadır. " denildi.
KTOEÖS: Yüz Yüze Eğitimi Önemsiyor musunuz? İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitime ara

KTOEÖS Basın Açıklaması

Yüz Yüze Eğitimi Önemsiyor musunuz?

Okulların açıldığı ilk günden yüz yüze eğitimin devam etmesi için kararlılıkla sürecin takipçisi olacağını söyleyen sendikamız, aynı kararlılığı hükümet yetkililerin göstermediğine üzülerek şahit olmaktadır. Okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılmasının önemini birçok kez vurgulamamıza, eğitimde daha fazla kayıp yaşanmaması gerektiğini birçok kez dile getirmemize rağmen, bu topluma, öğretmenlere, öğrencilere ve eğitime biçilen değer ortadadır!

            Hazırladığımız “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim” kılavuzunda işaret edilen noktalar dikkate alınmadığı gibi, okullarımızda yaşanan sorunlar ve sıkıntılar görmezden gelinmiş, ortaya çıkan sorunların çözümünde okul idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklenmiştir.  Taşımacılık ile ilgili hiçbir denetim ve kontrol yapılmamış, okul idareleri taşımacılıkta yaşanan sorunları tek başına çözmeye terkedilmiş, ancak idarecilerimize bu konuda sorumluluk verilip yetki verilmemiştir! 

Toplumumuzun zor koşullarda salgınla mücadele ettiğini ve okulların her geçen gün daha fazla bulaş merkezi haline geldiğini, yetkililerin günü kurtarmaya yönelik attıkları adımlarla yüz yüze eğitimin riske atıldığını endişe ile takip etmekteyiz.

            Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ve Eğitim Bakanlığı öğrenci, öğretmen, veliler ve toplumda ortaya çıkan tedirginlik, panik ve korkunun farkına varıp, derhal somut ve pratik çözümler üretmelidir.

Temaslıların test sonuçları neredeyse 2 gün sonra sonuçlanmakta, bu durum okul idarelerini, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, yüz yüze eğitimi daha çok kaosa sürüklemektedir. Okullarımızda kalabalık sınıf sayıları görmezden gelinmeye devam etmekte, sosyal mesafenin uygulanmasının mümkün olmadığı gerçeği hiçe sayılmaktadır. Öğrencilerin 7 ders saati boyunca dipdibe, kalabalık sınıf ortamında bulunmasını bu vaka sayıları ile kabul edemeyiz.

 

İrsen Küçük Ortaokulunda vaka sayısı, temaslı sayısı ve okul içi bulaşın artmasından dolayı bu okulumuzda yüz yüze eğitimin şuanki koşullarda sürdürülmesi mümkün değildir. Yaklaşık yüz öğrenci temaslı olduğu için hala devam etmekte olan ara sınavlara katılamamıştır. 23 Kasım Salı (Bugün) tüm okul öğrencilerine değil, sadece 200 öğrenciye PCR testi yapılmıştır. Bu nedenle İrsen Küçük Ortaokulundaki tüm öğrencilere PCR testi yapılmasına fırsat vermek için yüz yüze eğitime ara verildiğini, güvenli ve sağlıklı bir okul ortamı oluşana kadar  29 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren bu okulumuzda eğitimin seyreltilmiş modelde devam edeceğini kamuoyuna duyururuz. 

             

 

Duygu GEYLAN

Örgütlenme Sekreteri

Yönetim Kurulu (a.)

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