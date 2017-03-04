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KTOEÖS zamlara ve alım gücündeki düşüşe dikkat çekti…

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KTOEÖS zamlara ve alım gücündeki düşüşe dikkat çekti…
Kamu kaynaklarına, halkına sahip çıkması gerekenler sesiz olmaya devam ederse hırsızlık suçuna ortak olacaktır. “

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), son bir yılda elektriğe yüzde 50’ye yakın zam yapıldığını, temel tüketim maddeleri ve harçların aynı doğrultuda zamlandığını, buna karşılık çalışanlara, asgari ücretliye verilen “komik artış oranları” ile alım gücünün en az yüzde 30 düşürüldüğünü savunarak, hükümette olanlara ve hükümete talip olanlara çağrı yaptı.

KTÖEÖS Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Tahir Gökçebel, “Elektrik kullanamayan odun ve gazla ısınmaya çalışan insanlar odalarda ölürken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Kratos Otelin 9 Milyon borcunu silerek, yakında mazotun biteceğini duyurarak jeneratörleri hazırlayın çağrısı yapacak kadar kendini bilmez duruma gelmiş, halkımızla dalga geçmeye başlamıştır” iddiasında bulundu.

Halkın yaşadığı sıkıntıların Hükümet sorunu olmaktan çıktığını kaydeden Gökçebel , “ Sistemsizliği , devlet soygununun diyetini fazlası ile halk ödemeye devam etmektedir. Trafikte, kriminal suçlarda, ekonomide, sağlıkta, eğitimde yaşanan sıkıntılar nefes alınamaz bir durum yaratmaktadır. Halkla dalga geçen yasaları uygulamayan, halkın kurumlarını ve paralarını zenginlere peşkeş çekerken kendisini yönetici ve bakan görenlerin açıklamaları, yaptıkları yaralara tuz biber basmaya devam etmektedir” görüşlerini savundu.

“Gayrı ahlaki, eşitsiz, adaletsiz, ayrılıkçı” olarak nitelediği “Göç Yasası” ile istihdam edilenlere “anlamsız ve değersiz” 2.14 lük ek artışın Şubat ayında yapılacak denmesine rağmen gençlerle dalga geçildiğini iddia eden Gökçebel, anlamsız olarak değerlendirdiği bu artışın bile geciktirildiğini ve zamlara devam edildiğini ileri sürdü.

“UBP-DP Hükümeti hiçbir sorunu çözemez duruma gelmiş,  meclisi bile toplamaktan, aciz duruma düşmüştür. Çağrımız bu ülkede şu an hükümette olanlara ve hükümete talip olanlaradır” diyen Gökçebel şöyle devam etti:

“Halkımız sorunlardan, sistemsizlikten, hesap vermemenizden, kaynaklarını cebe atmanızdan bıkmıştır. Çaresizliğe mahkum edilmiş insanca yaşam koşulları her alanda yok edilmiş ve sizin hükümetçilik oyununuzdan bıkmıştır.

Göç Yasası gibi adaletsizliklerin ortadan kaldırılması, asgari ücretin insanca yaşam ücretine dönüştürülmesi, toplu sözleşme ve sendikalaşmanın tüm çalışanlarda sağlanması,  mal ve hizmetlerde ucuzlama sağlanması, trafik, çevre, uyuşturucu gibi esas sorunlar unutulmuştur. Mafyalaşmış, yozlaşmış durumdan, herkes hesap vereceği  şeffaf sisteme ihtiyaç vardır.

Kısa bir sürede dövizde yaşanan artış da dikkate alınarak, eşel mobil iki ayda bire döndürülmeli veya stabl bir para birimine (euro ) geçilmelidir. KT Elektrik Kurumunun suç işleyerek cezasını da halka yüklemesi izlenilmemelidir. KTOEÖS olarak Suç Duyurusunda bulunuyoruz. Kamu kaynaklarına, halkına sahip çıkması gerekenler sesiz olmaya devam ederse hırsızlık suçuna ortak olacaktır. “

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