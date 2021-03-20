KTOEÖS:"Aşı yoksa yüz yüze eğitim de yok"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı:

Covid 19 Salgınının üzerinden 1 yıldan fazla bir zaman geçmiştir. Bu süreçte Hükümet sadece bazı hatırlı çevreler, yandaşlar ve kendi çıkarına olan adımları, kararları almıştır. Toplum sağlığına, güvenliğine, geniş kesimlerin ihtiyaçlarına ve çaresizliklerine aldırış bile etmemiştir. Bu uğurda kendi bakanlarını, Sağlık Üst Kurulunu bile harcamaktan geri durmamıştır. Salgını, Hükümet fırsata dönüştürürken, halkın da kabusu olmuştur. Karantinasız girişleri, servet sahiplerini koruyup geniş kesimlerin haklarını budayan, sağlık önlemleri yerine üçlü kararname atamalarına devam eden, kendi eğitim sistemine katkı yerine ithal şirket için milyonlar ödeyen, işsizliğin, açlığın artmasına aldırış etmeden yandaşlarını besleyen anlayış halkın kabusu olmuştur.

24 Ağustos’ta okulların açılması ile birlikte öğretmenlerimiz, okul idarelerimiz, denetmenlerimiz ve sendikamız tüm aksaklıklara, ilgisizliklere, yetersiz kaynaklara rağmen canla başla eğitim için seferber olmuştur. Öğretmenlerimiz, eğitim çalışanları, öğrenciler ve veliler destek yerine plansız, programsız, öngörüsüz kararlarla sürekli kaosa ve belirsizliklere sürüklenmiştir. Hiç bir program, hazırlık , çalışma yapmadan son dakika kararları ile eğitim, ülke yönetilemez. Karantinasız girişlerle, kapanma gereken yerde casinolarda yılbaşı kutlamaları için yüz yüze eğitim heba edilmiştir.

Sağlık ve güvenlik tedbirleri almadan, okulları yüz yüze eğitime açıp iki gün sonra kapatarak tüm halk, öğretmenler, öğrenciler, veliler bunalıma sürüklenmiştir. Random usülü PCR testleri yapılmamış, Bulaş Temas Protokolü oluşturulmamış, okullarda hijyen, temizlik önlemleri ihmal edilmiştir. Okullarda yaşanan bir vaka sonrası, % 70 öğrencinin okula gitmekten çekindiği durumlar yaratılmıştır. Bugün dahi oluşturulan GÜVENSİZ ortamı güvenli hale getirip, KAOSU durdurmak yerine son dakika kararlarına devam edilmektedir. Yapması gereken hiç bir ev ödevini yapmadan sürekli son dakika kaotik kararlarına imza atılmaya devam edilmektedir. Moodle sistemi yerine EBA’ya, özel üniversitelere milyonlar akıtılmıştır. Müfredat, programlar pandemiye göre düzenlenmemiştir. Uzaktan eğitime erişememe durumu yüksek bir oranla devam etmektedir. Bu dönemin yasal çerçevesi oluşturulmamıştır. Nasıl karne verileceği belirlenmemiştir. Seçmeci-elemeci sınavlar devam ettirilecektir.

Yapılan hatalar bir yana, günlerce topluma,

“Eğitim Çalışanları aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmeyeceği” açıklamaları yapılmıştır.

Süreci bilmiyor, ansızın aklınıza gelmiş gibi yine son dakika karararıyla 12. Sınıflar AŞILANMA OLMADAN yüz yüze eğitime başlayacak diyorsunuz. Yapmadığınız hazırlıkları örtmek gailesi ile yine bir son dakika kararına başvuruyorsunuz. Dershane patronlarının önünü açıyorsunuz.

Eğitim çalışanlarının aşılanmasını ihmal ettiğinizin farkında mısınız? Tüm dünyada, eğitim çalışanları Covid-19’a karşı en riskli ilk üç içerisinde kabul edilmektedir. Buna rağmen bakanlar, milletvekilleri, şöförleri, eşleri, korumaları, yandaşları, partilileri, kadın kolları , bazı sektörler, torpilliler aşılanmış ama “12.Sınıflar” aklınıza gelmemiştir.

Yüz Yüze eğitimden yanayız ama defalarca her platformda söylediğiniz gibi Eğitim çalışanlarının AŞILANMASI YAPILMADAN , görevimizi uzaktan eğitim olacak şekilde sürdüreceğiz.

AŞILAMANIN TAMAMLANMASI durumunda ancak Yüz Yüze Eğitime başlayacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz.

Öğrencilerimize, Velilerimize kapımızın her zaman açık olduğunu bildirir bu biçim Hükümetçilik oyununa ve politikalarına boyun eğmeyeceğimizi vurgularız.

