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KTOEÖS:“Bakanlığın süslü paketinin içi boş çıktı”

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kendi sitesi üzerinden oluşturduğu uzaktan eğitim sisteminin düzgün çalışmadığı ve birçok öğretmen ve öğrencinin sisteme erişimde sıkıntı yaşadığını belirtti.
KTOEÖS:“Bakanlığın süslü paketinin içi boş çıktı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür  Bakanlığı’nın kendi sitesi üzerinden oluşturduğu uzaktan eğitim sisteminin düzgün çalışmadığı ve birçok öğretmen ve öğrencinin sisteme erişimde sıkıntı yaşadığını belirterek “bakanlığın süslü paketinin içi boş çıktı” dedi.

 

KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylanlı yaptığı yazılı açıklamada, tüm okul temsilcileriyle yaptıkları toplantıda, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim ile ilgili süslü paketinin içinin boş olduğu ve bu durumdan dolayı okul idareleri, öğretmen ve öğrencilerin büyük sıkıntılar yaşadığının ortaya çıktığını” kaydetti.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi sitesi üzerinden oluşturduğu uzaktan eğitim sisteminin düzgün çalışmadığı ve birçok öğretmen ve öğrencinin sisteme erişimde sıkıntı yaşadığını dile getiren Geylanlı, “Gmail’in ne olduğunu bilmeyen öğrenci ve velilerden bihaber olan bakanlık, öğrencilerin e-mail adresi ile uzaktan eğitim olanaklarından yararlanabileceğini duyurmuştu. Öğrencilere internete erişim imkanı sağlamadan uzaktan eğitim yaptığını iddia etmektedir. Bakanlık, uzaktan eğitimin bu şekilde yürütülemeyeceğinin farkına varmalıdır.” ifadelerini kullandı.  

 

Bakanlığın uzaktan eğitim ile ilgili müfredatta azaltma yapmadığını, merkezi materyal oluşturmayı tamamlamadığını kaydeden Geylanlı, uzaktan eğitimin 1 Eylül’de başlayacağının duyurulmasına rağmen hala birçok dersin sisteme yüklenmediğini, yüklenenlerin bir kısmına da erişimin mümkün olmadığını belirtti.

 

Okulların açılamaması ve uzaktan eğitimin devam etmesi durumunda öğrencilerin nasıl sınava alınacağı, devam-devamsızlık, bir üst sınıfa nasıl geçeceğinin belirsiz olduğunu dile getiren Geylanlı, Bakanlığın eğitim-öğretimle ilgili yarattığını öne sürdüğü  bu kaos ortamında bazı okulların kendi imkanları çerçevesinde çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

 

Okulların, online eğitim imkanlarını “sağlayabilen, kısmen sağlayabilen veya hiç sağlayamayan” durumuna düşürüldüğünü belirten Geylanlı, Pandemi döneminde okullara ek kaynak aktarması ve pandemi ile ilgili bir mücadele planı ortaya koyması gereken Bakanlığın, okula öğrenci gitmesi durumunda bir hafta bile yetmeyecek miktarda dezenfektan göndererek öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını riske attığını ileri sürdü.

 

Geylanlı sözlerine şöyle devam etti:

 

“Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretim ile ilgili görevini yapamayacak, merkezi bir standart yaratamayacak, okullar ve öğrenciler arasındaki eşitsizliği daha da derinleştirecek, sorumluluklarını okul idarelerinin üzerine yıkmaya devam edecekse, Eğitim Bakanlığını dönüşümlü olarak okul idarecilerine devretmesini öneririz. İnsan hayatının ve toplum sağlığının hiçe sayıldığı bu düzene mahkum değiliz! Öğrencilerimizin eğitim hakkını savunmaya devam edecek, okulların sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak açılması için

mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.”

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